26.12.2016 | 09:09

В пятницу, 23 декабря, в Пензе завершился областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Под парусом надежды».

Напомним: фестиваль стартовал 22 ноября. В двух зональных этапах приняли участие 120 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 17 лет. Жюри выбрало 40 ребят, представивших лучшие концертные номера и поделки. Все они были приглашены на новогодний праздник.

Веселое представление началось в органном зале филармонии, где ансамбль русской этнической музыки «Миряне» приготовил для детей новую программу с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.

«Продолжился праздник в большом зале, где в исполнении артистов группы «Калейдоскоп» состоялся музыкальный спектакль «Варвара-краса - длинная коса». В завершение каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.