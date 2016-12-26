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Общество | В Пензе прошел завершающий этап фестиваля «Под парусом надежды»

26.12.2016|09:09
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В пятницу, 23 декабря, в Пензе завершился областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Под парусом надежды».

Напомним: фестиваль стартовал 22 ноября. В двух зональных этапах приняли участие 120 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 17 лет. Жюри выбрало 40 ребят, представивших лучшие концертные номера и поделки. Все они были приглашены на новогодний праздник.

Веселое представление началось в органном зале филармонии, где ансамбль русской этнической музыки «Миряне» приготовил для детей новую программу с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.

«Продолжился праздник в большом зале, где в исполнении артистов группы «Калейдоскоп» состоялся музыкальный спектакль «Варвара-краса - длинная коса». В завершение каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

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