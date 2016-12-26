26.12.2016 | 10:35

В Министерстве промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области подвели итоги ежегодного областного конкурса «Инженер года».

В номинации «Инженер-электроник» победу одержал ведущий специалист по АСУ НПФ «Круг» Дмитрий Ревунов.

В номинации «Инженер-программист» I место занял начальник научно-исследовательского сектора АО «ПНИЭИ» Павел Чернов.

Лучшим участником конкурса в номинации «Инженер-механик» признан заместитель главного конструктора ПАО «Пензмаш» Михаил Федин.

Фамилии лауреатов, занявших II и III места, можно узнать на сайте регионального минпрома

Напомним: конкурс «Инженер года» стартовал 1 декабря. В каждой номинации определен один победитель и два лауреата, занявшие второе и третье места. Победителям конкурса присуждена премия в размере 57 500 рублей каждому. Вознаграждение за второе место составило 34 500 рублей, за третье - 23 000 рублей.