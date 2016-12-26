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Общество | В Пензе подвели итоги конкурса «Инженер года»

26.12.2016|10:35
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В Министерстве промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области подвели итоги ежегодного областного конкурса «Инженер года».

В номинации «Инженер-электроник» победу одержал ведущий специалист по АСУ НПФ «Круг» Дмитрий Ревунов.

В номинации «Инженер-программист» I место занял начальник научно-исследовательского сектора АО «ПНИЭИ» Павел Чернов.

Лучшим участником конкурса в номинации «Инженер-механик» признан заместитель главного конструктора ПАО «Пензмаш» Михаил Федин.

Фамилии лауреатов, занявших II и III места, можно узнать на сайте регионального минпрома

Напомним: конкурс «Инженер года» стартовал 1 декабря. В каждой номинации определен один победитель и два лауреата, занявшие второе и третье места. Победителям конкурса присуждена премия в размере 57 500 рублей каждому. Вознаграждение за второе место составило 34 500 рублей, за третье - 23 000 рублей.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|26.12.2016 10:51|

Наконец вспомнили про инженеров

Гость|26.12.2016 11:22|

На фото кореец или китаец?

Гость|26.12.2016 11:28|

Поджало клику, понимают што без инженеров пропадут. Это не свечками банчить

Гость|26.12.2016 11:28|

Гость писал(a):

На фото кореец или китаец?
Инжинегр

Гость|26.12.2016 11:46|

Опять импотентных мажоров пиарят. Настоящие инженеры - совсем другие, из простого народа. Известны своими выдающимися разработками и хамской неблагодарностью в Пензе со стороны научной общественности:

- Чернышов (изобрёл эжектор в 3 раза эффективнее японского),

- Чулков (изобрёл метод шифрования информации),

- Мотовилов (обошёл Чулкова и нескольких других академиков).

Гость|26.12.2016 11:47|

Гость писал(a):

Инжинегр
не ерничающий болтунГ, а это главное...

Гость|26.12.2016 12:05|

Гость писал(a):

Мотовилов (обошёл Чулкова и нескольких других академиков).
Вот таких и Волковых и пиарят газеты типа "Молодой ленинец". Лучше попов пиарте, все всё поймут. От инженеров отстаньте - не вам их пиарить, слишком авторитет пиарщиков подорван..

Гость|26.12.2016 12:11|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Мотовилов (обошёл Чулкова и нескольких других академиков).
Вот таких и Волковых и пиарят газеты типа "Молодой ленинец". Лучше попов пиарте, все всё поймут. От инженеров отстаньте - не вам их пиарить, слишком авторитет пиарщиков подорван..
Да вы батенька прям из первого отдела брежневского толчка! Не можете простить лучшему инженеру Пензы его побед и свершений?

Гость|26.12.2016 12:21|

а кто-нить знает как проводился этот конкурс, какие задания выполняли конкурсанты, кто как справился с заданиями? Где можно посмотреть проекты, которые эти чудо инженеры реализовали? А то терзают смутные сомнения, что победитель определялся по толщине предоставленных конкурсантов бумажек.

Гость|26.12.2016 12:35|

Я в попы бы лучше пошёл, пусть меня научат.

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