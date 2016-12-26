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Общество | В новогодние праздники в области усилят антитеррористические меры

26.12.2016|17:46
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Перед членами областной антитеррористической комиссии поставлена задача - сохранить жизнь и здоровье земляков, чтобы никто не смог омрачить праздничные дни.

На ее последнем в этом году совещании обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности населения в период подготовки проведения новогодних и рождественских массовых гуляний. К таким мероприятиям особое внимание.

«Если мы все вместе, готовясь к праздникам, будем проявлять бдительность, то минимизируем все возможные риски», - отметил губернатор области Иван Белозерцев.

Главы городов и районов, сельских поселений, руководители школ, детских садов, санаториев, домов отдыха, заводов, организаций, управляющих компаний, старшие по домам и другие ответственные лица еще месяц назад получили необходимые инструкции.

«В целях обеспечения безопасности активизированы мероприятия, направленные на предупреждение возможных террористических проявлений в регионе. Усилены меры оперативного контроля на каналах миграции, транспорте, в местах временного проживания людей», - сообщил руководитель аппарата оперативного штаба области Сергей Комаров.

Сотрудники правоохранительных органов просят пензенцев не проявлять беспечность, быть бдительными, несмотря на праздник, и обо всех подозрительных лицах, а также бесхозных предметах сообщать в полицию.

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Гость|26.12.2016 19:44|

Антиалкогольные меры надо усилить. Иначе обопьются до смерти .

Гость|26.12.2016 19:57|

Гость писал(a):

Антиалкогольные меры надо усилить. Иначе обопьются до смерти
А что же остаётся?

Гость|26.12.2016 20:24|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Антиалкогольные меры надо усилить. Иначе обопьются до смерти
А что же остаётся?
Вешаться или топиться насухую.

Имя: Гость
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