26.12.2016 | 17:46

Перед членами областной антитеррористической комиссии поставлена задача - сохранить жизнь и здоровье земляков, чтобы никто не смог омрачить праздничные дни.

На ее последнем в этом году совещании обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности населения в период подготовки проведения новогодних и рождественских массовых гуляний. К таким мероприятиям особое внимание.

«Если мы все вместе, готовясь к праздникам, будем проявлять бдительность, то минимизируем все возможные риски», - отметил губернатор области Иван Белозерцев.

Главы городов и районов, сельских поселений, руководители школ, детских садов, санаториев, домов отдыха, заводов, организаций, управляющих компаний, старшие по домам и другие ответственные лица еще месяц назад получили необходимые инструкции.

«В целях обеспечения безопасности активизированы мероприятия, направленные на предупреждение возможных террористических проявлений в регионе. Усилены меры оперативного контроля на каналах миграции, транспорте, в местах временного проживания людей», - сообщил руководитель аппарата оперативного штаба области Сергей Комаров.

Сотрудники правоохранительных органов просят пензенцев не проявлять беспечность, быть бдительными, несмотря на праздник, и обо всех подозрительных лицах, а также бесхозных предметах сообщать в полицию.