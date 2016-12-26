26.12.2016 | 11:06

Арбитражный суд Пензенской области рассмотрел иск территориального управления Ространснадзора к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему автобусные перевозки пассажиров по маршруту Пенза - Тольятти, с требованием взыскать с него 17 176 рублей 22 копейки.

В ходе рейдовой проверки, проведенной 13 апреля 2016 года инспектором Ространснадзора, выяснилось, что предприниматель осуществляет деятельность по перевозке пассажиров с нарушением закона об обязательном страховании гражданской ответственности.

Перевозчик застраховал ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу лишь 20 пассажиров, тогда как пассажировместимость его автобуса Scania, согласно технической документации, составляет 44 человека.

По закону суммы, неосновательно сбереженные перевозчиком вследствие неисполнения возложенной на него обязанности по страхованию гражданской ответственности, должны быть возвращены в доход государства с начислением на них процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Исходя из этого, управление Ространснадзора потребовало взыскать с предпринимателя неосновательное обогащение в размере 15 768 рублей 85 копеек и проценты за пользование чужими денежными средствами - 1 407 рублей 37 копеек.

Рассмотрев дело, арбитражный суд удовлетворил исковые требования управления в полном объеме.