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Общество | Приставы проводят акцию «Подари ребенку Новый год - заплати алименты!»

26.12.2016|17:26
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Сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов совместно с представителями аппарата уполномоченного по правам ребенка провели прием граждан. Это мероприятие стало одной из составляющих большой акции под названием «Подари ребенку Новый год - заплати алименты!».

«Основная часть взыскательниц - женщины, только 10% всех производств приходится на мужчин», - сообщила зам. руководителя УФССП России по Пензенской области Наталья Платонова.

Суммы, не полученные в результате невыплаты алиментов, по словам судебных приставов, довольно крупные, достигают 200, 300 тысяч. Но есть и рекордсмены, задолжавшие своим детям уже миллион рублей.

Ситуации возникают сложные, без консультации специалистов не обойтись. Для этого и организуют подобные приемы.

Исполнительных производств о взыскании алиментов у приставов сейчас около 9 000.

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Гость|26.12.2016 19:49|

Премию побольше захотелось, вот и придумывают различные акции, только мужики думают, что деньги эти пойдут на тряпки и затычки их бывших

Гость|26.12.2016 19:57|

Гость писал(a):

Премию побольше захотелось, вот и придумывают различные акции, только мужики думают, что деньги эти пойдут на тряпки и затычки их бывших
Глаза видели, что брали, пусть теперь хоть повылазят.

Гость|26.12.2016 19:59|

penzainform.ru писал(a):

«Основная часть взыскательниц - женщины, только 10% всех производств приходится на мужчин», - сообщила зам. руководителя УФССП России по Пензенской области Наталья Платонова.
Удивительно-то как!

Гость|26.12.2016 21:02|

Не в деньгах счастье. Деньги - зло!

Имя: Гость
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