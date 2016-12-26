26.12.2016 | 17:26

Сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов совместно с представителями аппарата уполномоченного по правам ребенка провели прием граждан. Это мероприятие стало одной из составляющих большой акции под названием «Подари ребенку Новый год - заплати алименты!».

«Основная часть взыскательниц - женщины, только 10% всех производств приходится на мужчин», - сообщила зам. руководителя УФССП России по Пензенской области Наталья Платонова.

Суммы, не полученные в результате невыплаты алиментов, по словам судебных приставов, довольно крупные, достигают 200, 300 тысяч. Но есть и рекордсмены, задолжавшие своим детям уже миллион рублей.

Ситуации возникают сложные, без консультации специалистов не обойтись. Для этого и организуют подобные приемы.

Исполнительных производств о взыскании алиментов у приставов сейчас около 9 000.