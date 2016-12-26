26.12.2016 | 13:14

На расчетные счета жителей Пензенской области, проходящих гемодиализ, впервые зачислено пособие на проезд к месту проведения процедуры на междугородном, пригородном и городском общественном транспорте (кроме такси).

Всего в органы соцзащиты с заявлением на получение компенсации и необходимыми документами обратились 195 граждан.

Как сообщает пресс-служба регионального минтруда, пособие выплачено за период с 9 по 30 сентября, то есть за третий квартал 2016 года. Общая сумма компенсаций транспортных расходов составила 416,06 тыс. рублей.

Напомним: пособие назначается на период проведения гемодиализа и выплачивается ежеквартально. Его размер определяется индивидуально исходя из количества проведенных процедур за отчетный квартал и стоимости проезда от места жительства к лечебному учреждению и обратно.