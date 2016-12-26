26.12.2016 | 16:45

Во время ежегодной пресс-конференции губернатору Пензенской области задали десятки важных вопросов. В Круглом зале правительства собрались свыше 80 представителей средств массовой информации региона.

«Хотелось бы узнать ваше мнение о принимаемых мерах по борьбе с незаконным распространением спиртосодержащей продукции», - поинтересовалась генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

«С моей точки зрения, законодательство должно ужесточаться», - ответил губернатор.

Один из важных вопросов, которые успели обсудить в рамках встречи, был посвящен реконструкции набережной реки Суры. Там огородили стелу «Росток», начали работы по укреплению ее фундамента.

Это только старт ремонта одного из любимых мест отдыха пензенцев. Реконструкция рассчитана на долгие годы. Деньги на 2017-й выделены. В проект еще можно внести изменения.

Вот предложение от губернатора, касающееся оформления «Ростка»: «Нужно подумать о хорошей подсветке в ночное время».

Журналисты спросили и про перинатальный центр. Иван Белозерцев ответил, что заказчик перенес сроки, так что закончить строительство теперь планируется в январе. Потом будут устанавливать медицинское оборудование. Первые роды там должны пройти в марте.

На 2017-й планируется старт другого крупного проекта - нового госпиталя для ветеранов войны и военнослужащих. Старый - на улице Кирова - давно находится в плачевном состоянии.

«Есть подтверждающие документы от руководства министерства обороны, что 2017-й будет годом активной фазы строительства», - сообщил Иван Белозерцев.

Поинтересовались участники пресс-конференции, каким должен быть лучший новогодний подарок для губернатора. Иван Александрович ответил: если праздничная ночь обойдется без происшествий в регионе.