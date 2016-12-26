26.12.2016 | 11:17

В понедельник, 26 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел большую пресс-конференцию по итогам уходящего года. Началась она с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Затем глава региона отметил, что 2016-й был непростым, но ярким и запоминающимся.

«Нам удалось в целом выполнить то, что было запланировано. Но это не повод для гордости - это мотивация для дальнейшего развития», - констатировал Иван Белозерцев.

Первый вопрос, заданный губернатору, был о том, как он оценивает свой первый полноценный год на посту.

«В целом позитивно: большая часть промышленных предприятий работает с прибылью, мы не допустили сокращения рабочих мест по абсолютному большинству из них, добились хороших результатов в сельском хозяйстве, выполнили взятые на себя социальные обязательства, многое сделали в плане ремонта дорог, в том числе в областном центре. Мы построили дома для сельчан по федеральной программе, четыре фельдшерско-акушерских пункта, школу на 1 100 мест в Спутнике...» - перечислил глава региона.

Также он упомянул проект по устройству открытых детских спортплощадок, строительство подъездных дорог к семи селам, результаты расселения ветхого и аварийного жилья, ремонт школьных спортзалов.

«Мы развивали производство, встречались с людьми, обсуждали с ними проблемы, которые их волнуют...» - продолжил Иван Белозерцев.

По его словам, теперь все начатые проекты важно продолжить.