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Общество | Иван Белозерцев назвал 2016 год непростым, но ярким

26.12.2016|11:17
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В понедельник, 26 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел большую пресс-конференцию по итогам уходящего года. Началась она с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Затем глава региона отметил, что 2016-й был непростым, но ярким и запоминающимся.

«Нам удалось в целом выполнить то, что было запланировано. Но это не повод для гордости - это мотивация для дальнейшего развития», - констатировал Иван Белозерцев.

Первый вопрос, заданный губернатору, был о том, как он оценивает свой первый полноценный год на посту.

«В целом позитивно: большая часть промышленных предприятий работает с прибылью, мы не допустили сокращения рабочих мест по абсолютному большинству из них, добились хороших результатов в сельском хозяйстве, выполнили взятые на себя социальные обязательства, многое сделали в плане ремонта дорог, в том числе в областном центре. Мы построили дома для сельчан по федеральной программе, четыре фельдшерско-акушерских пункта, школу на 1 100 мест в Спутнике...» - перечислил глава региона.

Также он упомянул проект по устройству открытых детских спортплощадок, строительство подъездных дорог к семи селам, результаты расселения ветхого и аварийного жилья, ремонт школьных спортзалов.

«Мы развивали производство, встречались с людьми, обсуждали с ними проблемы, которые их волнуют...» - продолжил Иван Белозерцев.

По его словам, теперь все начатые проекты важно продолжить.

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Гость|26.12.2016 11:28|

penzainform.ru писал(a):

«В целом позитивно: большая часть промышленных предприятий работает с прибылью, мы не допустили сокращения рабочих мест по абсолютному большинству из них, добились хороших результатов в сельском хозяйстве, выполнили взятые на себя социальные обязательства, многое сделали в плане ремонта дорог, в том числе в областном центре. Мы построили дома для сельчан по федеральной программе, четыре фельдшерско-акушерских пункта, школу на 1 100 мест в Спутнике...» - перечислил глава региона.
подарили городское имущество на Рахманинова стоимостью 15 млн. р. попам! А потом заявляют что у города денег нет надо платные парковки делать!

Гость|26.12.2016 11:32|

Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится…

Гость|26.12.2016 11:42|

Гость писал(a):

А когда весело живется, работа спорится…
Ты ещё не безработный, тогда это наша недоработка.

Гость|26.12.2016 12:01|

К чему эти шутки СЕГОДНЯ???

Гость|26.12.2016 12:04|

penzainform.ru писал(a):

«В целом позитивно: большая часть промышленных предприятий работает с прибылью, мы не допустили сокращения рабочих мест по абсолютному большинству из них
что правда?

penzainform.ru писал(a):

добились хороших результатов в сельском хозяйстве,
Лаптевязальных артелей как не было так и нет, боинги на рыжике так и не летают

penzainform.ru писал(a):

выполнили взятые на себя социальные обязательства
передали в частные руки кормушки в школах и говорите что 45% малая накрутка

и за медицину отдельное спасибо

penzainform.ru писал(a):

Мы построили дома для сельчан по федеральной программе, четыре фельдшерско-акушерских пункта, школу на 1 100 мест в Спутнике.
совершенно не интересует что происходит в этой закрытм селе

Гость|26.12.2016 12:06|

Гость|26.12.2016 12:01|

К чему эти шутки СЕГОДНЯ???

А что сегодня постный день?

Имя: Гость
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