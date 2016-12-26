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Общество | Губернатор предложил ларечному бизнесу развиваться «в другом месте»

26.12.2016|12:09
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На итоговой пресс-конференции, которую дал губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 26 декабря, зашла речь о переносе с красных линий киосков в областном центре.

«Было время, когда не было крупных магазинов, создавались очереди и муниципальная власть выделяла участки под такую торговлю. Сейчас ситуация изменилась. Теперь у людей есть в шаговой доступности торговые центры - и киоски на остановках себя уже изжили», - считает Белозерцев.

Губернатор пошутил, что человек, стоящий на остановке в ожидании транспорта, попадает в объятия киоска. Но большинство ларьков находятся на красной линии.

«За уходящий год у 120 владельцев точек не было документов на землю, они вообще не платили налоги в бюджет. И я дал поручение мэру Пензы убрать киоски, а также говорил с представителями бизнеса, предлагал им другие варианты, куда можно перенести павильоны, например во дворы. Я не говорю, что нужно убрать киоски и забыть о них. Я говорю: бизнесу надо предоставить возможность осуществлять торговлю в другом месте», - подчеркнул губернатор.

Тележурналист 11 канала Юлия Дудоладова задала вопрос: «Не слишком ли много в Пензе микрофинансовых организаций?»

Ответ губернатора был весьма эмоциональным.

«Я уже выходил на Госдуму с инициативой убрать их. Я три или четыре месяца добивался, чтобы убрали киоск с угла драмтеатра!» - горячо поддержал он тему.

По словам главы региона, на личных приемах граждан он встречался с людьми, которых ввели в заблуждение.

«Много было случаев, когда людям выдавали деньги, не дав дочитать до конца договор, напечатанный мелкими буквами, и потом возникали серьезные проблемы. Мы работали в этом направлении и смогли закрыть ряд микрофинансовых организаций. Так должно быть: пусть работают те из них, которые действуют по закону», - подчеркнул губернатор.

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Гость|26.12.2016 12:27|

всё для людей ))) и помощь мелкому бизнесу))) спасибо)))

Гость|26.12.2016 13:01|

Ла ну почему) Собянин тоже убрал лорьки. В МСк стало гораздо чище и просторнее..

Гость|26.12.2016 13:15|

Правильно,закакали город своими ларьками из 90-х!

Не все мне нравится,что делает Глава, но в этом поддерживаю полностью!

Вспоминаю это убожество на углу Драмтеатра,неужели понадобилось вмешательство Губернатора!

А эти 10(!) киосков,громкоименующих себя микрофинансовых организаций на Южной напротив "Фортуны".?

Когда "слуги" народа- мажоры будут проявлять активность в этом вопросе?

Гость|26.12.2016 13:16|

"Мы работали в этом направлении и смогли закрыть ряд микрофинансовых организаций. Так должно быть: пусть работают те из них, которые действуют по закону» как определяете кто из них как работает? На глаз? Одни нравяться а другие нет? Что-то не слышал о каких либо судебных решениях по таким организациям.

Гость|26.12.2016 13:21|

Гость писал(a):

А эти 10(!) киосков,громкоименующих себя микрофинансовых организаций на Южной напротив "Фортуны".?
Это наша Уолл-стрит - деньги не спят ))

А если серьезно - нельзя наши людям так легко давать деньги в долг. Достаточно банков.

Гость|26.12.2016 13:33|

Киоски это конечно плохо, а вечное торжище у Кагау в Арбеково это просто вершина торгового бренда Пензы, и не у кого не хватает сил и власти искоренить его.

Гость|26.12.2016 13:35|

Губернатор предложил ларечному бизнесу развиваться «в другом месте»... В Кузнецке?

Имя: Гость
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