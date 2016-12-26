26.12.2016 | 12:09

На итоговой пресс-конференции, которую дал губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 26 декабря, зашла речь о переносе с красных линий киосков в областном центре.

«Было время, когда не было крупных магазинов, создавались очереди и муниципальная власть выделяла участки под такую торговлю. Сейчас ситуация изменилась. Теперь у людей есть в шаговой доступности торговые центры - и киоски на остановках себя уже изжили», - считает Белозерцев.

Губернатор пошутил, что человек, стоящий на остановке в ожидании транспорта, попадает в объятия киоска. Но большинство ларьков находятся на красной линии.

«За уходящий год у 120 владельцев точек не было документов на землю, они вообще не платили налоги в бюджет. И я дал поручение мэру Пензы убрать киоски, а также говорил с представителями бизнеса, предлагал им другие варианты, куда можно перенести павильоны, например во дворы. Я не говорю, что нужно убрать киоски и забыть о них. Я говорю: бизнесу надо предоставить возможность осуществлять торговлю в другом месте», - подчеркнул губернатор.

Тележурналист 11 канала Юлия Дудоладова задала вопрос: «Не слишком ли много в Пензе микрофинансовых организаций?»

Ответ губернатора был весьма эмоциональным.

«Я уже выходил на Госдуму с инициативой убрать их. Я три или четыре месяца добивался, чтобы убрали киоск с угла драмтеатра!» - горячо поддержал он тему.

По словам главы региона, на личных приемах граждан он встречался с людьми, которых ввели в заблуждение.

«Много было случаев, когда людям выдавали деньги, не дав дочитать до конца договор, напечатанный мелкими буквами, и потом возникали серьезные проблемы. Мы работали в этом направлении и смогли закрыть ряд микрофинансовых организаций. Так должно быть: пусть работают те из них, которые действуют по закону», - подчеркнул губернатор.