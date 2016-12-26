26.12.2016 | 11:43

На итоговой пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 26 декабря, губернатор Иван Белозерцев дал представителям СМИ разъяснения по введению так называемого критерия нуждаемости.

Напомним: в правительстве области разрабатывается проект постановления, ограничивающий меры социальной поддержки родителям детсадовцев. Для этого планируется ввести критерий нуждаемости, зависящий от прожиточного минимума на душу населения в регионе. Он коснется малышей, которые пойдут в детский сад после 1 января 2017 года.

По словам губернатора, в 2016 году социальные выплаты получили больше 420 тысяч человек, на эти цели была направлена большая сумма.

«Нельзя выдавать денежные средства из бюджета всем подряд. Меры социальной поддержки должны носить адресный характер. Если семья живет в достатке (есть дом, квартира, хорошие зарплаты), не следует оказывать ей поддержку. Надо помогать тем, кто в этом в действительности нуждается, принимая соответствующие программы», - заявил глава региона.

Белозерцев подчеркнул также, что видит свою задачу на 2017 год в том, чтобы создавать рабочие места, чтобы люди могли зарабатывать деньги и не нуждаться в социальной помощи.