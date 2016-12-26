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Общество | Губернатор объяснил введение критерия нуждаемости для детсадовцев

26.12.2016|11:43
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На итоговой пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 26 декабря, губернатор Иван Белозерцев дал представителям СМИ разъяснения по введению так называемого критерия нуждаемости.

Напомним: в правительстве области разрабатывается проект постановления, ограничивающий меры социальной поддержки родителям детсадовцев. Для этого планируется ввести критерий нуждаемости, зависящий от прожиточного минимума на душу населения в регионе. Он коснется малышей, которые пойдут в детский сад после 1 января 2017 года.

По словам губернатора, в 2016 году социальные выплаты получили больше 420 тысяч человек, на эти цели была направлена большая сумма.

«Нельзя выдавать денежные средства из бюджета всем подряд. Меры социальной поддержки должны носить адресный характер. Если семья живет в достатке (есть дом, квартира, хорошие зарплаты), не следует оказывать ей поддержку. Надо помогать тем, кто в этом в действительности нуждается, принимая соответствующие программы», - заявил глава региона.

Белозерцев подчеркнул также, что видит свою задачу на 2017 год в том, чтобы создавать рабочие места, чтобы люди могли зарабатывать деньги и не нуждаться в социальной помощи.

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Гость|26.12.2016 12:05|

А если нуждающихся окажется больше, чем рассчитывали, тогда вернем, как было. Вон в жку ошибаются и ничего.

Гость|26.12.2016 12:39|

Конечно нельзя довать только депутатом все можно.детские отменили и еще за садики...нормально народ все выдержит позор!

Гость|26.12.2016 13:36|

Конечно нужно давать только нуждающимся. А кто у нас нынче нуждается???? Только те у кого есть айфоны и дорогостоящие внедорожники. Товарищ губернатор, очнитесь, откройте глаза на реальность, происходящую у ВАС В ПЕНЗЕ. Кто сейчас малоимущий?? Только тот кто получает зарплату в конверте. И не мало ему в конверт то кладут!!!! Медсестра, учитель, няня и т.д. получают официальную зп. Но " грязными" это получается чуть больше чем прожиточный минимум. И все .. Действительно нуждающийся в помощи оказывается в пролете. Получается что нелегально работать выгодней. И вы , товарищ губернатор, незатейливо подводите людей к мысли так работать.

Гость|26.12.2016 13:42|

ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!!!!

Имя: Гость
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