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Общество | Активисты бесплатно раздали жителям Кузнецка 500 елок

26.12.2016|09:04
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В преддверии Нового года в Кузнецке прошла благотворительная акция. В нескольких микрорайонах нуждающимся бесплатно раздавали елки.

Организаторами мероприятия выступили члены местного землячества, сотрудники отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи городской администрации, представители политической партии.

Непосредственно вручением елок занимались студенты.

«Более 500 елок были бесплатно розданы жителям города за прочитанное стихотворение, новогоднюю песенку, пожелание. Для кузнечан это было большой неожиданностью», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города.

Пенсионерам и инвалидам елки доставили на дом.

Во время передачи деревьев активисты записали видеоролики с поздравлениями кузнечан. Их планируется разместить в социальных сетях.

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Гость|26.12.2016 10:00|

Больше никому не разрешили бы.

Гость|26.12.2016 10:04|

Глупости...

Гость|26.12.2016 10:11|

Хоть Подзорову уже и не показывают, а любви к партии всё равно не наблюдается...

Гость|26.12.2016 10:36|

Некоторые елки раздавали насильно, нанося тем самым любовь и доброту

Гость|26.12.2016 10:38|

Гость писал(a):

Некоторые елки раздевали насильно, нанося тем самым
Долго морщил извиленами....

Гость|26.12.2016 10:57|

Я молчать не буду. Это наша партия раздавала ёлки! И это не секретная благотворительность!

Гость|26.12.2016 10:59|

Это тайная пиар-акция.

Гость|26.12.2016 11:01|

Ну просто удивительно. Стерли 144 упоминания, что ёлки раздавала Единая Россия. За что спасибо ей большое.

Гость|26.12.2016 11:24|

И Дед Мороз был. В пятницу, у парка. С флагом.

Гость|26.12.2016 11:52|

Верю в Деда Мороза и в честные выборы! Спасибо дедушке за елку!

Гость|26.12.2016 12:19|

penzainform.ru писал(a):

нуждающимся бесплатно раздавали елки.
Это кощунство над природой! Погубили будущие сосны, детей развратили беззаконной рубкой деревьев и ещё пиарятся этим.ю

Гость|26.12.2016 12:42|

Лучше бы в Заречном раздали, а то там люди воровать елки вынуждены!

Имя: Гость
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