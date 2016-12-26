26.12.2016 | 09:04

В преддверии Нового года в Кузнецке прошла благотворительная акция. В нескольких микрорайонах нуждающимся бесплатно раздавали елки.

Организаторами мероприятия выступили члены местного землячества, сотрудники отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи городской администрации, представители политической партии.

Непосредственно вручением елок занимались студенты.

«Более 500 елок были бесплатно розданы жителям города за прочитанное стихотворение, новогоднюю песенку, пожелание. Для кузнечан это было большой неожиданностью», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города.

Пенсионерам и инвалидам елки доставили на дом.

Во время передачи деревьев активисты записали видеоролики с поздравлениями кузнечан. Их планируется разместить в социальных сетях.