25.12.2016 | 11:28

ОАО «Жилье-12» предстоит выплатить собственнику квартиры в доме № 28 на улице Лядова более 370 000 рублей. Такое решение принял Октябрьский районный суд г. Пензы, а затем и областной суд.

В квартире горожанина на протяжении долгого времени промерзали и намокали наружные стены. В результате внутри испортились обои и кухонный гарнитур, появилась плесень, пришло в негодность напольное покрытие.

Мужчина предъявлял претензии управляющей компании, после чего составлялись акты обследования квартиры, но никаких мер к устранению дефектов не принималось. Тогда пензенец обратился в суд.

Во время заседания представитель ОАО «Жилье-12» не признал исковых требований. При этом он не стал оспаривать вины организации и указал, что все недостатки уже устранены.

Исследовав материалы дела, суд решил частично удовлетворить исковые требования. С ОАО «Жилье-12» по ОЖФ в пользу пензенца взысканы стоимость восстановительного ремонта и кухонного гарнитура, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и госпошлина - всего более 370 000 рублей.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе облсуда.