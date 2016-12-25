25.12.2016 | 10:14

В субботу, 24 декабря, в Пензе провели еженедельный рейд по выявлению фактов длительной парковки автомобилей на проезжей части дорог.

В ходе мероприятия была проведена беседа с владельцем «Газели», припаркованной на улице Мира. В результате автомобиль был эвакуирован с дороги.

«Однако не все владельцы транспортных средств отнеслись к проблеме с пониманием. До настоящего времени остаются припаркованными, заваленными снегом после механической уборки спецтехникой грузовые автомобили Volvo и Isuzu на проспекте Победы (возле «Самолета» и ТЦ «Буратино»). Продолжается парковка грузовых машин на улице Чаадаева», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Городская администрация, Управление по делам ГОЧС г. Пензы и МУП «Пензадормост» обращаются к автовладельцам с просьбой переместить автомобили в места, где они не будут создавать помех в организации благоустройства.

В мэрии также добавили, что в новогодние (праздничные) дни в Пензе будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку: на проспекте Строителей - на участке дороги от ТЦ «Весна» до дома № 62 на улице Лядова; Ладожской - на участке от ТЦ «Берлин» до дома № 109 на Ладожской; Карпинского - на участке от дома № 95 до Окружной; Коммунистической - на участке от дома № 35 до Толстого; Чаадаева - на участке от дома № 91 до дома № 111.