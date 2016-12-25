25.12.2016 | 13:10

У мемориала «Разорванная звезда» собрались солдаты, выполнявшие служебный долг в Афганистане.

Ровно 37 лет назад, 25 декабря 1979 года, в эту азиатскую республику был введен ограниченный контингент советских войск. Таково было политическое решение руководства СССР.

Председатель пензенского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев оказался в горячей точке в 1980-м.

«Прежде чем попасть в Афганистан, нам пришлось разгрузить вертолет с цинками. Мы с парнем из Тамалинского района выносили гробы той части, куда направлялись. Тогда мы впервые поняли, что это не игра, а настоящая война», - рассказал он.

«Долгое время руководство умалчивало о потерях. Всего за годы войны в Афганистане погибло более 15 тысяч человек. Конечно, ребята с честью выполнили свой долг, сложили головы за нашу страну», - отметил начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Александр Елатонцев.

С афганской войны не вернулись домой 136 пензенских парней. Красные гвоздики, словно капли крови, окропили снег в их память.