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Общество | Пензенские боксеры почти год тренируются в чужих залах

25.12.2016|10:40
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Воспитанники филиала специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по боксу г. Пензы сейчас тренируются в зале, где находятся буквально на птичьих правах. Своего помещения для занятий у них нет.

Из арендованного ранее здания им пришлось съехать еще в декабре 2015-го. И вот уже год ребята и их наставники мечтают о хорошей тренировочной базе.

«Приходится заниматься в чужих помещениях. Надеемся, что клуб «Локомотив» станет боксерским. Ждали весны, потом лета, затем 1 сентября, теперь 2017 года. Может, тогда все решится», - рассказал тренер-преподаватель СДЮСШОР по боксу г. Пензы Михаил Андреев.

Больше пяти лет ребята занимались в арендованном зале клуба «Локомотив». Он находится рядом домом № 11 на улице Герцена. Строение принадлежит железной дороге.

У собственника поменялись планы на недвижимое имущество, и юных боксеров распределили следующим образом: одна группа занимается в здании на улице Дзержинского, вторая - на Литвинова.

Председатель городского спорткомитета Наталья Озерова уверяет: ситуация с филиалом школы бокса на особом контроле.

«Договоренности, достигнутые между администрацией и руководством Куйбышевской железной дороги в 2016 году, обязательно будут реализованы», - пояснила она.

Возникшие трудности только закаляют силу воли юных спортсменов и их тренеров. Воспитанники целеустремленно идут к победам.

В декабре на межрегиональном турнире в Балакове Егор Москалев стал лучшим в весовой категории 70 килограммов. Говорит, рад, что родители привели его именно в эту школу бокса.

«Учусь самозащите, хочу достичь чего-то в жизни, стать увереннее», - поделился Егор.

У боксеров большие планы на предстоящие соревнования. Пока они будут готовиться к ним в чужих стенах, мечтая о своем постоянном тренировочном зале.

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Гость|25.12.2016 11:15|

За то здание на Рахманинова РПЦ подарили. Город в долгах, а 15 млн. р. попам просто отдали. Все для людей.

Гость|25.12.2016 11:38|

В Луче полы были не такие,как в остальных кинотеатрах.Они были ровные.Так что сам бог велел отдать это здание под СДЮСШОР.Пару канвасов настелить зал позволит.А попов гнать в шею.От них одни проблемы.

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