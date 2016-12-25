25.12.2016 | 11:35

Фасады пензенских зданий необходимо привести в порядок: убрать с наружных стен домов, торговых центров, учреждений вывески, противоречащие новым правилам благоустройства, которые начнут действовать с 2017 года.

Будет четкая грань между рекламными конструкциями и информационными табличками со сведениями об организации. К последним следующие требования.

«Не должно быть информации о скидках, маркетинговых предложений и так далее», - пояснил директор Рекламной службы г. Пензы Алексей Никулин.

На официальном сайте городской администрации, в разделе «Реклама», размещен подробный инструктаж, как должны выглядеть здания магазинов, кафе, учреждений. Запрещено вешать таблички на лоджиях и балконах, указателях улиц и номеров домов.

«Правила стандартизированы. Наверное, они подойдут не для всех зданий. В этом случае у собственника есть возможность прийти в управление градостроительства и архитектуры и согласовать фасад своего здания», - добавил Алексей Никулин.

За нарушение правил размещения информационных вывесок грозит штраф от 15 тысяч рублей.