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Общество | Мэрия напомнила о необходимости привести в порядок фасады домов

25.12.2016|11:35
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Фасады пензенских зданий необходимо привести в порядок: убрать с наружных стен домов, торговых центров, учреждений вывески, противоречащие новым правилам благоустройства, которые начнут действовать с 2017 года.

Будет четкая грань между рекламными конструкциями и информационными табличками со сведениями об организации. К последним следующие требования.

«Не должно быть информации о скидках, маркетинговых предложений и так далее», - пояснил директор Рекламной службы г. Пензы Алексей Никулин.

На официальном сайте городской администрации, в разделе «Реклама», размещен подробный инструктаж, как должны выглядеть здания магазинов, кафе, учреждений. Запрещено вешать таблички на лоджиях и балконах, указателях улиц и номеров домов.

«Правила стандартизированы. Наверное, они подойдут не для всех зданий. В этом случае у собственника есть возможность прийти в управление градостроительства и архитектуры и согласовать фасад своего здания», - добавил Алексей Никулин.

За нарушение правил размещения информационных вывесок грозит штраф от 15 тысяч рублей.

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Гость|25.12.2016 11:43|

Одни очередные пустые слова. Реальных дел нет.

Гость|25.12.2016 12:31|

надо вообще убрать рекламу. Все равно весь ритейл придуман сплошь для обналички нефтебаксов.

Гость|25.12.2016 16:19|

Если сверху посмотреть на Пензу,то увидите однородное,серое пятно.В этой деревне только и выглядят красочно это рекламы.

Гость|25.12.2016 17:09|

Что, и депутатские магазины, гостиницы и т.п. постигнет эта участь? Или они на это ... Неприкосновенность, блин?

Имя: Гость
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