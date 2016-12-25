Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|25 дек 2016|19:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |

  66.56 $ 63.95 — курс продажи

  61.26 $ 58.60 — курс покупки

  66.56  |  $  63.95
 

Общество | Кузнецкие полицейские изъяли более 600 бутылок контрафактного алкоголя

25.12.2016|13:44
Печать

Кузнецкие сотрудники полиции выявили свыше 500 правонарушений за время проведения оперативно-профилактических мероприятий.

Они включали в себя проверки граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, беседы с населением.

Так, полицейским стало известно, что в клубе на улице Белинского проводят запрещенные азартные игры.

«Изъято 35 единиц игрового оборудования. Также сотрудники полиции территориального органа во время обысков изъяли в одном из баров 13 мониторов, 15 ключей и 5 плат, которые использовались для игровой деятельности», - сообщил зам. начальника полиции УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.

Кроме того, при проверке оперативной информации полицейские обнаружили и изъяли в гаражном массиве на улице Маяковского более 600 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции.

«Контрафактность видно невооруженным взглядом. Во-первых, отсутствуют акцизные марки, во-вторых, этикетки приклеены неровно, располагаются на бутылке хаотично», - пояснил врио начальника полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

По всем выявленным фактам проводятся проверки.

0
0
0
0
Гость|25.12.2016 14:38|

ага а до этого они ничего ни про что ни знали,а вот ззади кое что подкралось с красной головой сразу всё узнали

Гость|25.12.2016 14:42|

За это время уже бы посадили вора в особо крупном размере, укравшем макароны с прилавка, алкаша уснувшем у магазина с ворованной бутылкой, ну или студента разместившего голую тетю у себя на стене фкантакти! Эх, столько дел упущено ради одного "висяка"

Гость|25.12.2016 15:37|

, Вообще то, хвалиться нечем, это должно быть каждодневно,ежечасно. Это их работа. Если бы работа была все время так, то уже не было игровых автоматов, паленой водки и коньяка, люди жили бы в правовом государстве. Пока правильно говорят, петух не клюнет, никто не шевельнется. Вот еще бы за такие дела пожизненно давали или к стенке ставили, то мы бы при коммунизме жили. Очень много крышуется в таких делах на сегодня пока.

Гость|25.12.2016 16:09|

Очередная акция.

Гость|25.12.2016 16:17|

да, автоматы были всегда, все делали вид что не видели..

Гость|25.12.2016 16:43|

Менты к новому году премию зарабатывают

Гость|25.12.2016 17:07|

Никогда не было, и вот опять!

Гость|25.12.2016 18:06|

А закусь изымать будут?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!