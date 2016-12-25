25.12.2016 | 13:44

Кузнецкие сотрудники полиции выявили свыше 500 правонарушений за время проведения оперативно-профилактических мероприятий.

Они включали в себя проверки граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, беседы с населением.

Так, полицейским стало известно, что в клубе на улице Белинского проводят запрещенные азартные игры.

«Изъято 35 единиц игрового оборудования. Также сотрудники полиции территориального органа во время обысков изъяли в одном из баров 13 мониторов, 15 ключей и 5 плат, которые использовались для игровой деятельности», - сообщил зам. начальника полиции УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.

Кроме того, при проверке оперативной информации полицейские обнаружили и изъяли в гаражном массиве на улице Маяковского более 600 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции.

«Контрафактность видно невооруженным взглядом. Во-первых, отсутствуют акцизные марки, во-вторых, этикетки приклеены неровно, располагаются на бутылке хаотично», - пояснил врио начальника полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

По всем выявленным фактам проводятся проверки.