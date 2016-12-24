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Общество | В Заречном выросло число больных гонконгским гриппом

24.12.2016|09:09
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В Заречном растет число заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

«По сравнению с минувшей неделей заболеваемость увеличилась на 32%, и нарастание продолжается», - сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на межрегиональное управление № 59 ФМБА России.

Наибольшее количество заболевших - дети (332 школьника и 306 воспитанников детсадов). Кроме того, диагноз поставили 428 взрослым. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора МУ № 59 ФМБА России Марии Миловой, эпидпорог для этой недели превышен на 75%.

У 22 человек диагностирован грипп. В 11 случаях это подтверждено лабораторно.

«В основном гриппом болеют дети. Все они не были привиты. На территории Заречного циркулирует вирус гриппа H3N2 и разновидности ОРВИ. Вирус H3N2 в этом году входил в состав прививки», - пояснила Мария Милова.

Напомним: о первых случаях гриппа в Заречном стало известно в начале недели.

«Этот грипп называют гонконгским штаммом, он представляет опасность вследствие недостаточной изученности», - заявила главный государственный санитарный врач по городу Людмила Куликова.

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Гость|24.12.2016 09:17|

penzainform.ru писал(a):

Этот грипп называют гонконгским штаммом, он представляет опасность вследствие недостаточной изученности
Как он к нам попал, не с прививками ли?

Гость|24.12.2016 10:20|

С лосями

Гость|24.12.2016 11:01|

Я так понимаю там живут одни наркоманы ?

Гость|24.12.2016 11:06|

Город наполнен состоятельными людьми, тут у людей много денег ещё с советских времён, а когда комерция началась, то вообще стало не продохнуть. Очень развиты путеществия в разные страны, ездят за год по много раз, ну и естественно всякую заразу тащат в город. Раньше когда не было у людей загран паспортов никто не болел.

Гость|24.12.2016 11:15|

безплатно чеснок, лук выдавать будут

Гость|24.12.2016 12:07|

Если штамм гонконгского гриппа недостаточно изучен, то какие прививки могут быть?!

Гость|24.12.2016 12:07|

Соль-лизунец надо еще им раскидать

Гость|24.12.2016 13:48|

Не город, а отродье какое-то. Вечно там все через Ж)))

Гость|24.12.2016 14:33|

Грипп и все болячки почему-то всегда откуда-то привозят, из тех стран...

Гость|24.12.2016 14:40|

г.заречный закрытый город! вот и закрыть его совсем до майских праздников

Гость|24.12.2016 14:41|

Вечно из этого заречного зараза какая-то исходит. Организовать карантин надо, и никого оттуда не выпускать! А если вакцина не будет найдена - разбомбить.

Гость|24.12.2016 16:02|

А число заболевших гонореей там не увеличилось ?

Гость|24.12.2016 17:09|

Гость писал(a):

Если штамм гонконгского гриппа недостаточно изучен, то какие прививки могут быть?!
Недостаточные, какие ещё?

Имя: Гость
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