24.12.2016 | 09:09

В Заречном растет число заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

«По сравнению с минувшей неделей заболеваемость увеличилась на 32%, и нарастание продолжается», - сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на межрегиональное управление № 59 ФМБА России.

Наибольшее количество заболевших - дети (332 школьника и 306 воспитанников детсадов). Кроме того, диагноз поставили 428 взрослым. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора МУ № 59 ФМБА России Марии Миловой, эпидпорог для этой недели превышен на 75%.

У 22 человек диагностирован грипп. В 11 случаях это подтверждено лабораторно.

«В основном гриппом болеют дети. Все они не были привиты. На территории Заречного циркулирует вирус гриппа H3N2 и разновидности ОРВИ. Вирус H3N2 в этом году входил в состав прививки», - пояснила Мария Милова.

Напомним: о первых случаях гриппа в Заречном стало известно в начале недели.

«Этот грипп называют гонконгским штаммом, он представляет опасность вследствие недостаточной изученности», - заявила главный государственный санитарный врач по городу Людмила Куликова.