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Общество | В училище олимпийского резерва прошла новогодняя елка

24.12.2016|17:37
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На новогодней елке в училище олимпийского резерва пензенские атлеты сменили спортивную форму на красивые платья и костюмы. Среди участников праздника - Наталья Капитонова. В 2016 году девушка в качестве первой запасной женской национальной сборной по спортивной гимнастике побывала в Рио-де-Жанейро.

«Хотелось бы попасть в команду, но не получилось. Год прошел удачно, были победы на международных соревнованиях», - отметила Наталья.

Есть чему радоваться у новогодней елки и остальным воспитанникам училища олимпийского резерва. В состав сборных России по разным видам спорта вошли 42 человека.

«В 2016 году два наших ученика выполнили нормативы мастеров спорта международного класса, 12 человек - мастеров спорта, 27 - кандидатов в мастера спорта», -

уточнил директор Училища олимпийского резерва Пензенской области Владимир Андреев.

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