24.12.2016 | 16:05

В Пензу прибыли два брата-священника - архиепископ Елисей Сурожский Ганаба и протоиререй Александр Ганаба. Они жили в нашей области, когда здесь при владыке Мелхиседеке служил их отец. Сейчас братья сами проповедуют Слово Божие. Один в подмосковном Подольске, второй в Англии, в Лондоне.

«Я поступал в семинарию уже при владыке Серафиме и очень благодарен митрополиту Серафиму, который возглавляет митрополию сейчас, что он так чтит память своих предшественников», - отметил архиепископ Сурожский Елисей из Англии.

По приглашению владыки братья Ганаба приехали в Пензенскую духовную семинарию. В ней проходит вечер памяти архиепископа Мелхиседеки, который управлял нашей епархией с 1971 по 1978 год.

«Нужно вспомнить по-доброму этого архипастыря, который проводил службы в такое непростое время, в период гонений на православную церковь», - подчеркнул митрополит Серафим.