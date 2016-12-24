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Общество | В Пензенскую духовную семинарию приехал священник из Лондона

24.12.2016|16:05
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В Пензу прибыли два брата-священника - архиепископ Елисей Сурожский Ганаба и протоиререй Александр Ганаба. Они жили в нашей области, когда здесь при владыке Мелхиседеке служил их отец. Сейчас братья сами проповедуют Слово Божие. Один в подмосковном Подольске, второй в Англии, в Лондоне.

«Я поступал в семинарию уже при владыке Серафиме и очень благодарен митрополиту Серафиму, который возглавляет митрополию сейчас, что он так чтит память своих предшественников», - отметил архиепископ Сурожский Елисей из Англии.

По приглашению владыки братья Ганаба приехали в Пензенскую духовную семинарию. В ней проходит вечер памяти архиепископа Мелхиседеки, который управлял нашей епархией с 1971 по 1978 год.

«Нужно вспомнить по-доброму этого архипастыря, который проводил службы в такое непростое время, в период гонений на православную церковь», - подчеркнул митрополит Серафим.

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Гость|24.12.2016 19:12|

Будут обсуждать теорию рождения Вселенной.

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