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Общество | Уполномоченный по правам человека Елена Рогова помогла многодетной матери

24.12.2016|15:54
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Слезы одинокой многодетной матери из Волхонщина не оставили равнодушными пензенцев. Уполномоченный по правам человека в области Елена Рогова выехала к женщине с тремя малолетними ребятишками, которые оказались без собственного жилья, прописки и средств к существованию.

«Направлен запрос в правоохранительные органы, чтобы специалисты проверили законность сделки, в результате которой Наталья Зайцева осталась без жилья», - сообщила Елена Рогова.

Напомним, не так давно история Натальи Зайцевой с двумя дочками и сынишкой получила широкую огласку. Женщина с детьми оказалась в доме на окраине села, семья в буквальном смысле голодала. Не было денег даже на хлеб.

«Пособия я никакие не получаю. Люди помогают», - рассказала тогда многодетная мать.

После вмешательства в ситуацию уполномоченного по правам человека Наталья Зайцева получила временную прописку, ей начисляют пособия на малышей. Этих средств хватает на то, чтобы свести концы с концами.

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Гость|24.12.2016 18:35|

penzainform.ru писал(a):

«Пособия я никакие не получаю. Люди помогают», - рассказала тогда многодетная мать.
Значит, никогда эта особа не работала, раз не получает декретные и на ребёнка. Знает только рожать от разных мужиков, а потом плакаться на жизнь и прикрываться будет детьми. Материнский капитал профукала, крыши над головой детей лишила "яжемать". Какая она мать! Инкубатор она, а не мать.

Гость|24.12.2016 18:45|

как мы требовательны к людям попавщим в беду . а надо ли их окончательно добивать ??? и как мы заискиваем перед каким нибудь зарвавшимся чинушей .......................

не надо быть жестокими . она тоже нуждается в помощи ей и помочь некому . основную массу мамы папы выростили и то куда нибудь но влипнем по жизни нет таких у кого все гладко . она сама себе шишки набивает --может передаст своим детям и предостережет их хоть от каких то негативов жизни . детям все равно мать нужна а не детдом с кашей . это очень хорошо что обратили внимание все таки будет хоть чуть но легче

Гость|24.12.2016 18:47|

А кому она их рожала? Почему не думала об их судьбе? Вы знаете, чтобы потра.аться много ума не надо. Нужно мозгами жить, а не инстинктами.

Гость|24.12.2016 18:54|

И второе. Может это против правил - но возможно нужно сделать так, чтобы такие бездумные люди просто не плодились? Зачем обрекать их детей на заведомо неблагополучную жизнь?

Гость|24.12.2016 18:56|

Это дети россияне и государство в такой сложной ситуации должно помогать. Хотя бы 500$ в месяц. А что в реале? Какая помощь? Копейки?

Имя: Гость
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