24.12.2016 | 15:54

Слезы одинокой многодетной матери из Волхонщина не оставили равнодушными пензенцев. Уполномоченный по правам человека в области Елена Рогова выехала к женщине с тремя малолетними ребятишками, которые оказались без собственного жилья, прописки и средств к существованию.

«Направлен запрос в правоохранительные органы, чтобы специалисты проверили законность сделки, в результате которой Наталья Зайцева осталась без жилья», - сообщила Елена Рогова.

Напомним, не так давно история Натальи Зайцевой с двумя дочками и сынишкой получила широкую огласку. Женщина с детьми оказалась в доме на окраине села, семья в буквальном смысле голодала. Не было денег даже на хлеб.

«Пособия я никакие не получаю. Люди помогают», - рассказала тогда многодетная мать.

После вмешательства в ситуацию уполномоченного по правам человека Наталья Зайцева получила временную прописку, ей начисляют пособия на малышей. Этих средств хватает на то, чтобы свести концы с концами.