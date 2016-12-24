Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|24 дек 2016|19:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  66.56 $ 63.95 — курс продажи

  61.26 $ 58.60 — курс покупки

  66.56  |  $  63.95
 

Общество | Пензенские Снегурочки сдали экзамен на профпригодность

24.12.2016|16:44
Печать

Пензенские Снегурочки сдали экзамен на профпригодность. Им можно было пользоваться шпаргалками, ведь проверяли знания добрые волшебники - Деды Морозы.

Школу Снегурочек и Дедов Морозов в этом году оканчивает и Анастасия Федина. Девушка научилась находить общий язык даже с самыми маленькими участниками новогоднего представления.

«Бывают дети очень активные, заинтересованные - с ними легко работать. А есть ребята, которые боятся, возможно, первый раз видят Дедушку Мороза или Снегурочку - им тоже нужно подарить праздник», - отметила Анастасия.

В течение нескольких месяцев внучки Деда Мороза разучивали танцы, хороводы, игры и конкурсы.

Необычное учебное заведение в Пензе существует уже более 30 лет. За все время тех, кто провалил бы выпускной экзамен, не было. И в этот раз семь Снегурочек и два Деда Мороза получили заслуженные аттестаты.

0
0
0
0
Гость|24.12.2016 18:07|

А мед комиссию они прошли ?

Гость|24.12.2016 18:17|

А топлес и конкурс в купальниках они прошли?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!