24.12.2016 | 16:44

Пензенские Снегурочки сдали экзамен на профпригодность. Им можно было пользоваться шпаргалками, ведь проверяли знания добрые волшебники - Деды Морозы.

Школу Снегурочек и Дедов Морозов в этом году оканчивает и Анастасия Федина. Девушка научилась находить общий язык даже с самыми маленькими участниками новогоднего представления.

«Бывают дети очень активные, заинтересованные - с ними легко работать. А есть ребята, которые боятся, возможно, первый раз видят Дедушку Мороза или Снегурочку - им тоже нужно подарить праздник», - отметила Анастасия.

В течение нескольких месяцев внучки Деда Мороза разучивали танцы, хороводы, игры и конкурсы.

Необычное учебное заведение в Пензе существует уже более 30 лет. За все время тех, кто провалил бы выпускной экзамен, не было. И в этот раз семь Снегурочек и два Деда Мороза получили заслуженные аттестаты.