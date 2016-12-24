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Общество | Пензенские следователи устроили представление для детдомовцев

24.12.2016|12:21
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В преддверии Нового года представители СУ СК РФ по Пензенской области посетили подшефный Спасский детский дом.

«Сотрудников управления ожидал теплый прием. Они поздравили детей с наступающим Новым годом, пожелали им хорошего настроения и подарили сладкие подарки», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в ведомстве.

Затем для ребят организовали научное шоу - Профессор Открывашкин при их непосредственном участии проделал несколько опытов. Дети сделали искусственный снег, увидели водоворот в бутылке, попробовали «научную» газировку.

«Коллектив образовательного учреждения выразил глубокую признательность и благодарность сотрудникам следственного управления за проявленное внимание и устроенный для детей праздник», - резюмировали в СУ СК РФ.

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Гость|24.12.2016 12:25|

... и для клиентов автосалона "Юго-Западный" тоже.

Гость|24.12.2016 12:48|

А непосредственно своими служебными обязанностями эти господа заниматься не пробовали? За что им такие зарплаты платят? За клоунство?!

Гость|24.12.2016 14:13|

Где на фото следователи, а где детдомовцы?

Гость|24.12.2016 14:23|

Надо же, оказывается и там Артисты.

Гость|24.12.2016 15:13|

Гость писал(a):

А непосредственно своими служебными обязанностями эти господа заниматься не пробовали? За что им такие зарплаты платят? За клоунство?

НЕ ТРОЖЬ СВЯТОЕ!

Имя: Гость
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