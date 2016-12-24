24.12.2016 | 12:21

В преддверии Нового года представители СУ СК РФ по Пензенской области посетили подшефный Спасский детский дом.

«Сотрудников управления ожидал теплый прием. Они поздравили детей с наступающим Новым годом, пожелали им хорошего настроения и подарили сладкие подарки», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в ведомстве.

Затем для ребят организовали научное шоу - Профессор Открывашкин при их непосредственном участии проделал несколько опытов. Дети сделали искусственный снег, увидели водоворот в бутылке, попробовали «научную» газировку.

«Коллектив образовательного учреждения выразил глубокую признательность и благодарность сотрудникам следственного управления за проявленное внимание и устроенный для детей праздник», - резюмировали в СУ СК РФ.