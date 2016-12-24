Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|24 дек 2016|19:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  66.56 $ 63.95 — курс продажи

  61.26 $ 58.60 — курс покупки

  66.56  |  $  63.95
 

Общество | Педагогический институт отметил двойной день рождения

24.12.2016|16:24
Печать

У педагогического института день рождения два раза в году. В 2016-м вузу исполнилось 77 и 75 лет.

«Учительский институт появился в 1939 году на месте училища», - рассказал доцент ПГУ Антон Комплеев.

В 1941-м, перед самой войной, на базе учительского института был создан педагогический. Так что вуз отмечает двойной день рождения.

«За последние два года я нигде не слышал, что профессия учителя непрестижная. Огромное количество желающих пойти на работу в школах», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Кстати, выпускники Пензенского пединститута работают не только по всей России, но и в других странах мира.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!