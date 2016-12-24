24.12.2016 | 16:24

У педагогического института день рождения два раза в году. В 2016-м вузу исполнилось 77 и 75 лет.

«Учительский институт появился в 1939 году на месте училища», - рассказал доцент ПГУ Антон Комплеев.

В 1941-м, перед самой войной, на базе учительского института был создан педагогический. Так что вуз отмечает двойной день рождения.

«За последние два года я нигде не слышал, что профессия учителя непрестижная. Огромное количество желающих пойти на работу в школах», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Кстати, выпускники Пензенского пединститута работают не только по всей России, но и в других странах мира.