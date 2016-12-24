24.12.2016 | 10:04

В субботу, 24 декабря, в Пензе открылись предновогодние ярмарки. Местные фермеры предлагают горожанам продукцию к праздничному столу.

Главная торговая площадка - на территории бывшего троллейбусного депо на улице Суворова. Она будет открыта вплоть до 31 декабря. Время работы - с 8:00 до 15:00.

Ежедневно с 8:00 до 18:00 продукты к праздникам можно будет купить на проспекте Победы, 99, и улице Бакунина, 20.

С 27 по 31 декабря станут работать ярмарки на улице Терновского, 224; Кижеватова, 1-3; Антонова, 9а; Литейной, 2/1.

Кроме того, в эти выходные и в субботу, 31 декабря, будут открыты ярмарки на Попова, 46; Стасова, 2; проспекте Строителей, 21а.

«К примеру, на Западной Поляне реализуют свою продукцию предприниматели из Каменского, Пензенского, Никольского, Малосердобинского, Лопатинского, Тамалинского, Белинского районов. Можно приобрести домашних кур от 120 рублей за кг, уток от 300 руб. за кг, свинину от 240 руб., рыбу - от 55, яблоки - от 50, молоко - от 34 рублей за литр», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

В последний день старого года, 31 декабря, также будут работать торговые площадки на улице Клары Цеткин, 44а, и в 3-м проезде Лобачевского, 3.

«Для обеспечения чистоты и порядка на ярмарках заключены договоры на уборку территорий, вывоз снега и мусора», - подчеркнули представители администрации.