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Общество | На ярмарках в Пензе началась предновогодняя торговля

24.12.2016|10:04
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В субботу, 24 декабря, в Пензе открылись предновогодние ярмарки. Местные фермеры предлагают горожанам продукцию к праздничному столу.

Главная торговая площадка - на территории бывшего троллейбусного депо на улице Суворова. Она будет открыта вплоть до 31 декабря. Время работы - с 8:00 до 15:00.

Ежедневно с 8:00 до 18:00 продукты к праздникам можно будет купить на проспекте Победы, 99, и улице Бакунина, 20.

С 27 по 31 декабря станут работать ярмарки на улице Терновского, 224; Кижеватова, 1-3; Антонова, 9а; Литейной, 2/1.

Кроме того, в эти выходные и в субботу, 31 декабря, будут открыты ярмарки на Попова, 46; Стасова, 2; проспекте Строителей, 21а.

«К примеру, на Западной Поляне реализуют свою продукцию предприниматели из Каменского, Пензенского, Никольского, Малосердобинского, Лопатинского, Тамалинского, Белинского районов. Можно приобрести домашних кур от 120 рублей за кг, уток от 300 руб. за кг, свинину от 240 руб., рыбу - от 55, яблоки - от 50, молоко - от 34 рублей за литр», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

В последний день старого года, 31 декабря, также будут работать торговые площадки на улице Клары Цеткин, 44а, и в 3-м проезде Лобачевского, 3.

«Для обеспечения чистоты и порядка на ярмарках заключены договоры на уборку территорий, вывоз снега и мусора», - подчеркнули представители администрации.

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Гость|24.12.2016 10:10|

Фанфурики продают ? А то не успел затарится на новогодние праздники .

Гость|24.12.2016 10:14|

В Иркутск сгоняй

Гость|24.12.2016 10:46|

А где же горячий глинтвейн, имбирное печенье, яркие украшения в вечернее время? Уныло как-то все.

Гость|24.12.2016 10:48|

А крокодилов продают? А то мне нового надо

Гость|24.12.2016 10:49|

на десять миллионов рублей возможно приобрести оборудование и наладить производство икры кабачковой из кабачков, лука, тыквы, масла растительного, морквы

Гость|24.12.2016 10:55|

на десять миллионов рублей возможно купить оборудование и наладить производство качественного майнонеза

Гость|24.12.2016 11:06|

А сколько крокодилов можно купить на десять миллионов рублей?

Гость|24.12.2016 11:10|

в пирожные не докладывают повидла

Гость|24.12.2016 11:26|

Бурлаков, куда ушли деньги выделенные на производство масла для боингов и выделенные на лаптевязальные артели?

Кругом румяные воришки.

Гость|24.12.2016 13:41|

А боярку продают ?

Гость|24.12.2016 13:57|

Скоро как в СССР будет, по большому блату минсельхоз будет выдавать бумагу на приобретении новогодних подарков и боярышника с лаптями и рыжиковым маслом на секретном складе.

Гость|24.12.2016 14:34|

СБИТЕНЬ ЕСТЬ?

Гость|24.12.2016 15:01|

penzainform.ru писал(a):

лавная торговая площадка - на территории бывшего троллейбусного депо на улице Суворова.
Да ? А мы думали что сие место на центральном рынке вроде бы как бы должно быть ... а там почему то один китайский ядовитый контрафакт и продукты не пойми какого качества ... да ещё и по космическим ценам

Имя: Гость
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