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Общество | Губернатор Иван Белозерцев провел детскую пресс-конференцию

24.12.2016|15:44
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В драматическом театре собрались 30 юных жителей области, чтобы задать вопросы губернатору. Получилась необычная, детская пресс-конференция.

Иван Белозерцев рассказал, как часто он проводит время с родными, особенно с внуками. У Ивана Александровича их трое. Старший - тоже Иван Александрович - ученик.

«Переживаю за него, спрашиваю об успехах в школе», - отметил губернатор.

Девочка поинтересовалась, верит ли глава региона в Деда Мороза. Иван Белозерцев ответил утвердительно. В детстве однажды письмо ему написал с сокровенным желанием - и оно сбылось.

«За три дня до Нового года я проснулся утром и увидел новые красивые лыжи. Тогда я поверил в Деда Мороза и верю до сих пор», - рассказал он.

А какие три желания губернатор загадал бы золотой рыбке?

«Сначала ее нужно поймать», - отметил Иван Александрович.

К чудесам, в которые верят многие дети, у губернатора отношение реалистичное.

«Любому чуду должна предшествовать работа. Добиваются успехов те, кто много работает», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Очередной вопрос прозвучал, видимо, от будущего историка: «С кем из известных личностей ХХ века вы хотели бы поужинать?»

«Было бы интересно встретиться с Владимиром Ильичом Лениным», - признался глава региона.

Губернатор в течение полутора часов отвечал на детские вопросы.

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