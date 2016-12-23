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Общество | Житель Спасска арестован на 11 суток за неуплату алиментов

23.12.2016|10:16
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В Спасском районе алиментщик получил 11 суток административного ареста. Долг мужчины составляет более 200 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении местного жителя за неуплату алиментов возбудили еще в феврале 2011 года. Тогда ему были назначены исправительные работы сроком на 7 месяцев с удержанием 10% от заработной платы в доход бюджета.

«Сотрудники УФСИН России по Пензенской области устроили его на работу для отбытия наказания в организацию с заработной платой, немногим уступающей среднемесячной заработной плате по России. Но, как только грянули изменения в законодательстве и должника в связи с ними в августе освободили от отбытия наказания, его и след простыл», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию. На этот раз игнорирование выплат ребенку привело его за решетку.

«В отношении должника составлен протокол, наказанием по которому и стал арест», - добавили в пресс-службе.

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