Пензенским защитникам окружающей среды вручили грамоты и отличительные зеленые повязки.
В Литературном музее прошел областной слет молодежного экологического движения «Зеленая волна». Оно объединяет школьников и студентов, которые в 2016 году активно охраняли пензенскую природу.
«Участвовали в различных экологических мероприятиях, субботниках, конкурсах, выявляли незаконные свалки», - рассказала координатор экологического движения «Зеленая волна» Алина Можачкина-Грибанова.
«Молодежь стала более активной, задает много вопросов по экологии», - отметил заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Вячеслав Лебедев.
Всего в этот вечер награды получили 50 человек.
Отрадно видеть, что ребят интересует вопрос экологии, ее изучение и бережное отношение к ней.