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Общество | Юным защитникам природы вручили грамоты и зеленые повязки

23.12.2016|16:50
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Пензенским защитникам окружающей среды вручили грамоты и отличительные зеленые повязки.

В Литературном музее прошел областной слет молодежного экологического движения «Зеленая волна». Оно объединяет школьников и студентов, которые в 2016 году активно охраняли пензенскую природу.

«Участвовали в различных экологических мероприятиях, субботниках, конкурсах, выявляли незаконные свалки», - рассказала координатор экологического движения «Зеленая волна» Алина Можачкина-Грибанова.

«Молодежь стала более активной, задает много вопросов по экологии», - отметил заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Вячеслав Лебедев.

Всего в этот вечер награды получили 50 человек.

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Гость|23.12.2016 21:31|

Отрадно видеть, что ребят интересует вопрос экологии, ее изучение и бережное отношение к ней.

Гость|23.12.2016 21:58|

А Пантюшова зелёной повязкой наградили или все-таки незаконно полученным и отмытым грантом?

Имя: Гость
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