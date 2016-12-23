23.12.2016 | 16:50

Пензенским защитникам окружающей среды вручили грамоты и отличительные зеленые повязки.

В Литературном музее прошел областной слет молодежного экологического движения «Зеленая волна». Оно объединяет школьников и студентов, которые в 2016 году активно охраняли пензенскую природу.

«Участвовали в различных экологических мероприятиях, субботниках, конкурсах, выявляли незаконные свалки», - рассказала координатор экологического движения «Зеленая волна» Алина Можачкина-Грибанова.

«Молодежь стала более активной, задает много вопросов по экологии», - отметил заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Вячеслав Лебедев.

Всего в этот вечер награды получили 50 человек.