23.12.2016 | 09:39

В Пензенском областном противотуберкулезном диспансере появилось новое оборудование - система GeneXpert, предназначенная для проведения ПЦР-диагностики.

С его помощью за короткий срок можно диагностировать тип возбудителя туберкулеза: лекарственно устойчивый или чувствительный. Это дает возможность правильно распределить потоки больных, предотвратить развитие перекрестных форм инфекции и, главное, назначить правильную тактику лечения пациента.

Новая система, работающая в условиях поликлиники, поможет своевременно выявить у пациентов, впервые обратившихся в учреждение, не только туберкулез, но и пневмонию.

Аппарат работает в автоматизированном режиме, ручные операции сведены к минимуму. Его основные преимущества - простота и удобство использования, а также оперативная выдача результатов (для этого требуется два часа).