23.12.2016 | 17:15

В Пензенский драмтеатр пригласили 300 пенсионеров на новогоднее представление для детей войны - людей, рожденных с 1928 по 1945 год.

«Маленькие дети ждут подарков, а мы - внимания», - подчеркнула одна из участниц бала Вера Уклеина.

Другая приглашенная, Татьяна Перфилова, долго выбирала свой сказочный образ для этой новогодней елки. Искала маскарадный костюм, маску. Напекла пирожков с капустой.

«Я готовила костюм с таким интересом, такой любовью», - призналась женщина.

«Они действительно радуются как дети: выбирают костюмы, учат стихи», - поделилась координатор проекта «Дети войны» Ольга Лещенко.