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Общество | В Пензенском драмтеатре прошла елка для детей войны

23.12.2016|17:15
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В Пензенский драмтеатр пригласили 300 пенсионеров на новогоднее представление для детей войны - людей, рожденных с 1928 по 1945 год.

«Маленькие дети ждут подарков, а мы - внимания», - подчеркнула одна из участниц бала Вера Уклеина.

Другая приглашенная, Татьяна Перфилова, долго выбирала свой сказочный образ для этой новогодней елки. Искала маскарадный костюм, маску. Напекла пирожков с капустой.

«Я готовила костюм с таким интересом, такой любовью», - призналась женщина.

«Они действительно радуются как дети: выбирают костюмы, учат стихи», - поделилась координатор проекта «Дети войны» Ольга Лещенко.

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Гость|23.12.2016 19:41|

В доме престарелых день открытых дверей? Маразм крепчает.

Гость|23.12.2016 20:45|

Посмотришь на себя в таком возрасте, если доживешь.

Гость|24.12.2016 03:00|

Стариков надо уважать!Жизнь дается многим,а старость избранным.

Гость|24.12.2016 03:31|

А льготы детям войны когда будут? "Денег нет, но вы держитесь"?!

Гость|24.12.2016 03:33|

Кого относят к детям войны в России

Дети войны – граждане Российской Федерации и бывшего Советского Союза, родившиеся в период с 23 июня 1923 по 1941-1945 год включительно. Это особая категория граждан в Великой Отечественной войне участия не принимавшая, но оказавшаяся в числе пострадавших от ее ведения. Будучи в детском возрасте эти люди не могли воевать, но так же как и все жители России испытали на себе все тяготы войны, некоторые из них были заключены в лагеря смерти, другие прошли через сильный голод и нехватку элементарных продуктов и предметов первой необходимости.

У людей, которым в наши дни исполнилось, примерно 70-80 лет, детства как такового не было, они практически не ходили в школу, у них не было еды, игрушек, одежды, они рано пошли работать, и всю жизнь посвятили служению обществу. Государство обязано обеспечить этим людям счастливую старость, предоставив им дополнительные виды льгот, решение верное, но пока, применяемое исключительно на региональном уровне, на уровне федерации никаких льгот детям, оставшимся после окончания войны без права на детство не предусмотрено. Тем не менее, закон о включении социальных льгот в 2015 году в перечень основных и уже имеющихся находится на рассмотрении. В качестве образца для составления подобного законопроекта юристы берут информацию о льготах, имеющихся в местном региональном законодательстве, к примеру, в Крыму привилегии детям войны действуют на протяжении вот уже нескольких последних лет.

Гость|24.12.2016 03:34|

К большому сожалению, надбавка, к пенсии граждан, имеющих статус «дети войны» небольшая, к примеру, в Белгородской области денежная выплата составляет чуть более 600 рублей. Данные суммы перечисляются на счет пенсионеров ежемесячно, начиная с 2012 года. Помимо права на финансовые доплаты к пенсии дети войны, имеют также ряд других льгот, в каждом регионе своих собственных. В Белгороде дети войны, желающие установить стационарный телефон, получают преимущество в постановке на очередь, кроме того медицинские услуги им предоставляются в момент обращения и по сниженному тарифу, пенсионеры могут создать кооператив на льготных условиях.

Подобные же льготы имеют граждане, проживающие в Челябинске, Санкт-Петербурге и Москве, на их получении могут претендовать дети ветеранов боевых действий, а также дети, приравненные к труженикам тыла, либо те, кто получил статус сирот, в результате потери одного, или двух родителей в годы войны. В том случае, если ожидаемый законопроект вступит в силу и будет одобрен большинством депутатов, все дети войны будут приравнены к труженикам тыла и соответственно получат большие по размеру льготы.

Гость|24.12.2016 03:35|

А в Пензенской области???

Гость|24.12.2016 08:44|

Бабушка в маске Маши это нечто

Гость|24.12.2016 09:36|

Я внук войны, куда приходить?

Гость|24.12.2016 09:55|

Я конечно понимаю, что старый, что малый, но...

Гость|24.12.2016 09:56|

Гость писал(a):

К большому сожалению, надбавка, к пенсии граждан, имеющих статус «дети войны» небольшая, к примеру, в Белгородской области денежная выплата составляет чуть более 600 рублей.
А в Пензенской ее совсем нет.

Имя: Гость
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