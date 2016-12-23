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Общество | В Пензе юные лыжники поборются за призы деда Мороза

23.12.2016|11:32
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В субботу, 24 декабря, в Пензе на лыжном стадионе «Снежинка» состоятся открытые городские соревнования по лыжным гонкам на призы Деда Мороза. В мероприятии примут участие школьники начальных классов.

По программе соревнований в свободном стиле мальчики и девочки 2008-2009 года рождения должны преодолеть дистанцию в один километр, а дети постарше (2005-2007 года рождения) - в два километра.

«Участники, занявшие I-III места в каждой подгруппе, награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начало соревнований в 11:00.

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