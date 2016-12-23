23.12.2016 | 09:03

В четверг, 22 декабря, в администрации Пензы прошло совещание, на котором обсуждались выставленные горожанам счета на оплату жилищно-коммунальных услуг с завышенными суммами.

«Данная ситуация длится уже два месяца. Хотелось бы услышать: в чем причина и когда это все прекратится?» - задал вопрос участникам совещания заместитель мэра Юрий Ильин.

По словам представителя центра «Самоучет», такое положение объясняется тем, что Сбербанк и «Почта России» переходят на новое программное обеспечение.

«Одни реестры, которые к нам приходили, было сложно обрабатывать из-за того, что они некорректно отображались. Другие содержали только лицевые счета и суммы оплаты без показаний индивидуальных приборов учета. Кроме того, выяснилось, что большая часть денег к нам просто не приходила, хотя потребители предъявляли чеки об оплате. Сегодня средства стали поступать на счет, хотя, как оказалось, это лишь малая доля того, что у них лежит на невыясненных платежах», - рассказал докладчик.

Еще одна проблема, с которой столкнулись жители, – неправильно высчитанный объем потребленного ресурса в тех домах, где на одном виде услуги стоит два счетчика. Когда в Сбербанке принимались показания, из-за нового программного обеспечения они поменялись местами.

По словам участников заседания, до начала нового расчетного периода все платежи будут разобраны, а ошибки, возникшие в пунктах приема платежей, устранены.

Юрий Ильин поинтересовался, как оплачивать сейчас выставленные счета жителям Пензы, которые этого еще не сделали. Горожане жалуются на то, что исправленные вручную квитанции не принимают.

«Это неправильно. Человек имеет право оплатить любую услугу в любом размере», - подчеркнул заместитель мэра.

Как сообщил представитель «Самоучета», с руководством Сбербанка и «Почты России» были проведены переговоры по этому вопросу. Больше таких проблем не возникнет, и горожане могут платить за ЖКУ по исправленному вручную платежному документу.

Кроме того, с 21 декабря до конца этого года открыта круглосуточная горячая линия. Жители Пензы могут позвонить по телефону 46-99-98 и выяснить вопросы, связанные с начислениями.

Ильин обратил внимание на то, что горячая линия должна работать и в следующем месяце, когда горожане получат очередные квитанции.

Кроме того, был поднят вопрос мелкого шрифта в платежных документах. Замглавы администрации поручил продумать, как его поменять на более крупный, при этом сохранив на квитанциях всю информацию.