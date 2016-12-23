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Общество | В мэрии сообщили, что пензенцы могут исправлять ошибочные счета

23.12.2016|09:03
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В четверг, 22 декабря, в администрации Пензы прошло совещание, на котором обсуждались выставленные горожанам счета на оплату жилищно-коммунальных услуг с завышенными суммами.

«Данная ситуация длится уже два месяца. Хотелось бы услышать: в чем причина и когда это все прекратится?» - задал вопрос участникам совещания заместитель мэра Юрий Ильин.

По словам представителя центра «Самоучет», такое положение объясняется тем, что Сбербанк и «Почта России» переходят на новое программное обеспечение.

«Одни реестры, которые к нам приходили, было сложно обрабатывать из-за того, что они некорректно отображались. Другие содержали только лицевые счета и суммы оплаты без показаний индивидуальных приборов учета. Кроме того, выяснилось, что большая часть денег к нам просто не приходила, хотя потребители предъявляли чеки об оплате. Сегодня средства стали поступать на счет, хотя, как оказалось, это лишь малая доля того, что у них лежит на невыясненных платежах», - рассказал докладчик.

Еще одна проблема, с которой столкнулись жители, – неправильно высчитанный объем потребленного ресурса в тех домах, где на одном виде услуги стоит два счетчика. Когда в Сбербанке принимались показания, из-за нового программного обеспечения они поменялись местами.

По словам участников заседания, до начала нового расчетного периода все платежи будут разобраны, а ошибки, возникшие в пунктах приема платежей, устранены.

Юрий Ильин поинтересовался, как оплачивать сейчас выставленные счета жителям Пензы, которые этого еще не сделали. Горожане жалуются на то, что исправленные вручную квитанции не принимают.

«Это неправильно. Человек имеет право оплатить любую услугу в любом размере», - подчеркнул заместитель мэра.

Как сообщил представитель «Самоучета», с руководством Сбербанка и «Почты России» были проведены переговоры по этому вопросу. Больше таких проблем не возникнет, и горожане могут платить за ЖКУ по исправленному вручную платежному документу.

Кроме того, с 21 декабря до конца этого года открыта круглосуточная горячая линия. Жители Пензы могут позвонить по телефону 46-99-98 и выяснить вопросы, связанные с начислениями.

Ильин обратил внимание на то, что горячая линия должна работать и в следующем месяце, когда горожане получат очередные квитанции.

Кроме того, был поднят вопрос мелкого шрифта в платежных документах. Замглавы администрации поручил продумать, как его поменять на более крупный, при этом сохранив на квитанциях всю информацию.

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Гость|23.12.2016 09:22|

Вообще охренели: причем здесь Сбербанк и Почта России!!!!?

Гость|23.12.2016 09:40|

Юра у Вас в голове-КАША!

Гость|23.12.2016 09:46|

penzainform.ru писал(a):

Замглавы администрации поручил продумать, как его поменять на более крупный, при этом сохранив всю информацию на квитанциях.
Шрифт-то увеличат, но строки сделают змейками, спиралями и лабиринтами... А еще лучше как в кроссворде...

Гость|23.12.2016 09:50|

Вообще охренели: причем здесь Сбербанк и Почта России!!!!?

Ну на даже на кого-то свалить!

Гость|23.12.2016 09:51|

Гость писал(a):

Вообще охренели: причем здесь Сбербанк и Почта России!!!!?
читать учись, лапоть! все написано, но таким жертвам ЕГЭ опять все непонятно.

объясняю для жертв современного образования: при оплате в Сбере и на почте в базу вносится новое показание счетчика. эти базы потом подают в самоучет. из разницы показаний выходит стоимость в квитанциях. когда в базах все перепутано местами и тд. то показания в расчете используются неверные. отсюда и огромные суммы. надеюсь на примерах не надо объяснять, хватит и теории?

Гость|23.12.2016 09:55|

Хватит нести бред,никогда такого не было,чтобы люди оплатили,а деньги не пришли. Программа в Сбербанке изменилась уже давно, а не только,что не говорите людям не правду. И пожалуйста,господа чиновники, научитесь признавать свои ошибки.

Гость|23.12.2016 09:55|

Гость писал(a):

хватит и теории?
это то понятно, но при чем тут Гость писал(a):
Сбербанк и Почта России!!!!?
Гость писал(a):
Сбербанк и Почта России!!!!?

Гость|23.12.2016 10:09|

Всё понятно,только не понятно когда закончится бардак,везде одни ошибки.Исправлять будет трудно,да и не хотят они этого делать.

Гость|23.12.2016 10:16|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, был поднят вопрос мелкого шрифта в платежных документах. Замглавы администрации поручил продумать, как его поменять на более крупный, при этом сохранив всю информацию на квитанциях.
Цирк уехал, а клоун остался. Велика ДУМА, как шрифт увеличить, или как народ ободрать. А не проще ли всего следственным и финансовым органам провести проверки и выяснить, куда деньги деваются, на чьи счета зачисляются, кто на этом наживается?

Гость|23.12.2016 10:25|

Гость писал(a):

это то понятно, но при чем тут Сбербанк и Почта России!!!!?
потому, что оплата идет в основном через них и именно от них сведения поступают о показаниях. были ли на самом деле проблемы со Сбером и почтой неизвестно, но в новости написано именно так

Гость|23.12.2016 10:35|

Гость писал(a):

Всё понятно,только не понятно когда закончится бардак,
Какой же это бардак, если ошибаются постоянно в свою пользу? Это высокодоходный бизнес. К тому же судя по отсутствию посадок или хотя бы штрафов, кем то крышуемый.

Гость|23.12.2016 10:37|

как оказалось, это лишь малая доля того, что у них лежит на невыясненных платежах»,

Что за невыясненные счета? Народ платит по указанным в платежных документах счетам,а кто-то этими деньгами ворочает. вот кто этот человек ? Страна должна знать своих " Героев"

Гость|23.12.2016 10:47|

Пока Ильин во власти ЖКХ города отдыхает.

Гость|23.12.2016 10:48|

Надо внимательно присмотреться прокуратуры к деятельности Илоина.

Гость|23.12.2016 10:53|

Платежки приносят очень поздно в 20-х числах месяца -Жилсервис, хотя по договору 18-го числа

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Имя: Гость
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