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Общество | Сотрудники МЧС спрятали под елкой в драмтеатре огнетушители

23.12.2016|17:54
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В драматическом театре идут последние приготовления к Новому году по всем фронтам. Артисты репетируют праздничное представление. В это время сотрудники МЧС проверяют безопасность. Для начала демаскируют огнетушители под елкой. Также в зале находятся пожарные рукава на случай крупного возгорания.

В момент представления главными взрослыми здесь будут артисты. Они в первую очередь должны уметь пользоваться огнетушителем.

В новогодние праздники в большом зале будут проходить театрализованные представления. Здесь главный гарант безопасности - восьмитонный противопожарный занавес. Он в случае возгорания на сцене отсекает ее от зрительного зала.

«Если в театре нет представлений, занавес опущен», - уточнил директор Пензенского драматического театра Александр Фомин.

Здание пожарными было принято без замечаний. Праздничные представления в драмтеатре будут проходить с 24 декабря по 9 января.

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Гость|23.12.2016 21:11|

Жрецам в храмики тоже огнетушителей продайте

Гость|24.12.2016 07:38|

Аааа МЧСовцы жгут))) На случай возгорания ёлки, огнетушители Спрятаны под ёлкой...

А сотрудник, который разъясняет правила пользования огнетушителем, разглядывает на нём инструкцию)))(от зубов отскакивать должно)...

Гость|24.12.2016 09:13|

Гость писал(a):

Жрецам в храмики тоже огнетушителей продайте
И спрячьте за иконами и распятием.

Гость|24.12.2016 09:33|

penzainform.ru писал(a):

Для начала демаскируют огнетушители под елкой.
Может все-таки МАСКИРУЮТ, а не ДЕ.

Гость|24.12.2016 10:24|

Идиотиз . Огнетушитили по нормам должны находится на видном и доступном месте . Тот кто их спрятал проявил полное не знание своих должностных обязанностей . Может сгорит театр ? Ждём с не терпением .

Гость|24.12.2016 15:51|

Этого мало. Надо ещё уметь с огнетушителем обращаться, читать инструкции времени не будет, если вдруг пожар. Поэтому Дедами Морозами надо нарядить пожарников.

Гость|24.12.2016 15:58|

Зайчиками.

Гость|24.12.2016 16:15|

Гость писал(a):

Идиотиз . Огнетушитили по нормам должны находится на видном и доступном месте . Тот кто их спрятал проявил полное не знание своих должностных обязанностей . Может сгорит театр ? Ждём с не терпением .
Прятали стажеры, типа, подальше положишь - поближе возьмешь.

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