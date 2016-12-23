23.12.2016 | 17:54

В драматическом театре идут последние приготовления к Новому году по всем фронтам. Артисты репетируют праздничное представление. В это время сотрудники МЧС проверяют безопасность. Для начала демаскируют огнетушители под елкой. Также в зале находятся пожарные рукава на случай крупного возгорания.

В момент представления главными взрослыми здесь будут артисты. Они в первую очередь должны уметь пользоваться огнетушителем.

В новогодние праздники в большом зале будут проходить театрализованные представления. Здесь главный гарант безопасности - восьмитонный противопожарный занавес. Он в случае возгорания на сцене отсекает ее от зрительного зала.

«Если в театре нет представлений, занавес опущен», - уточнил директор Пензенского драматического театра Александр Фомин.

Здание пожарными было принято без замечаний. Праздничные представления в драмтеатре будут проходить с 24 декабря по 9 января.