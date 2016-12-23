23.12.2016 | 09:28

В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС провели плановую проверку в здании Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского.

Особое внимание уделили елке, установленной в фойе учреждения культуры. Именно вокруг нее с 24 декабря по 8 января будут проходитьпраздничные представления «Новогодний бал Деда Мороза» для детей.

«Игрушки и разноцветные гирлянды, шишки и шарики - все здесь соответствует техническим нормам», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На случай возникновения чрезвычайной ситуации в фойе имеются четыре огнетушителя и пожарные рукава.

В зале, где будут показывать музыкальную сказку «Щелкунчик», есть железный занавес. В случае возгорания он отгородит сцену от зрителей. Его состояние также не вызвало претензий со стороны проверяющих.

«С артистами, задействованными в новогодних представлениях, проведен инструктаж. В целом противопожарная безопасность драмтеатра соответствует установленным нормативам», - резюмировали в ГУ МЧС.