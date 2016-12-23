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Общество | Сотрудники МЧС проверили драмтеатр перед новогодними праздниками

23.12.2016|09:28
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В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС провели плановую проверку в здании Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского.

Особое внимание уделили елке, установленной в фойе учреждения культуры. Именно вокруг нее с 24 декабря по 8 января будут проходитьпраздничные представления «Новогодний бал Деда Мороза» для детей.

«Игрушки и разноцветные гирлянды, шишки и шарики - все здесь соответствует техническим нормам», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На случай возникновения чрезвычайной ситуации в фойе имеются четыре огнетушителя и пожарные рукава.

В зале, где будут показывать музыкальную сказку «Щелкунчик», есть железный занавес. В случае возгорания он отгородит сцену от зрителей. Его состояние также не вызвало претензий со стороны проверяющих.

«С артистами, задействованными в новогодних представлениях, проведен инструктаж. В целом противопожарная безопасность драмтеатра соответствует установленным нормативам», - резюмировали в ГУ МЧС.

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Гость|23.12.2016 09:49|

penzainform.ru писал(a):

сотрудники МЧС провели плановую проверку в здании Пензенского областного драматического театра
Ещё церкви проверьте на соответствие пожарной безопасности как места массового скопления людей.

Гость|23.12.2016 10:11|

Чо, принято решение таки опять спалить театр и снова навариться с распилов при восстановлении?

Гость|23.12.2016 10:44|

Гость писал(a):

Чо, принято решение таки опять спалить театр и снова навариться с распилов при восстановлении?
Ага. А в качестве тренировки сначала твою квартиру.

Гость|23.12.2016 10:54|

Гость писал(a):

Ещё церкви проверьте на соответствие пожарной безопасности как места массового скопления людей.
не... надо вокруг этих торговых точек хороводы с иконкой "неопалимая купина" водить. Тогда и пожаров не будет.

А МЧС вообще не должна ны вызовы к жрецам ездить. Жрецы налоги не платят - фиг им, а не пожарные!

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