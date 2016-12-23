23.12.2016 | 09:56

«Ростелеком» разработал для абонентов услуги «Домашний телефон» в Поволжье выгодные предложения, которые позволят им не только пообщаться с родными и близкими из разных городов России в новогодние праздники, но и существенно сэкономить.

Оптимизировать расходы на междугородную связь помогут тариф «Безлимитная Россия» и семейство опций «Твоя страна». С ними стоимость звонков с домашнего телефона внутри своего региона и по стране будет минимальной либо равной нулю.

«Мы предлагаем нашим абонентам открыть марафон поздравлений уже сейчас и стать чемпионами по разговорам на длительных дистанциях. Звоните хоть в Калининград, хоть на Камчатку. С опциями «Ростелекома» стоимость звонков теперь не зависит от расстояния. Настало время выбрать подходящий для себя тариф, опцию с пакетом минут или полный безлимит и порадовать друзей, родственников и близких по всей стране поздравлениями в канун всеми любимого праздника», - рассказал заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом Алексей Ивонин.

Тариф «Безлимитная Россия» за 490 рублей в месяц прежде всего заинтересует тех, кто регулярно пользуется междугородной связью. Полный безлимит позволяет звонить на любые стационарные телефоны страны без ограничений по количеству и продолжительности вызовов. Бонусом к тарифу - 200 минут в месяц для звонков с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов.

Опция «Твоя страна» - еще одна возможность для длительного телефонного общения с абонентами всей России. В пакет включены неограниченный объем местных соединений, 100 минут в сутки для звонков на городские номера в пределах домашнего региона и столько же - на стационарные телефонные номера в другие регионы России, а также 1 000 минут в месяц для звонков с домашнего телефона на мобильные номера по стране. Стоимость опции варьируется от 100 до 350 рублей в зависимости от базового тарифного плана местной телефонной связи.

Для редких и коротких разговоров оптимальными станут опции с наименьшим количеством минут и по более низкой стоимости: «Твоя страна 200» и «Твоя страна 500».

Тариф «Безлимитная Россия» и опции «Твоя страна» стали самыми популярными среди пользователей домашней телефонной связи в Поволжье в 2016 году. Преимуществами новых предложений компании уже воспользовались свыше 40 тысяч абонентов. Наиболее популярными междугородными направлениями являются Москва и Московская область. В пределах ПФО жители чаще всего звонят в Республику Татарстан и Самарскую область, за его пределами - в Санкт-Петербург, Свердловскую и Челябинскую области, Республику Башкортостан.

Предложения действуют как для новых абонентов, так и для тех, кто уже пользуется домашней телефонией от «Ростелекома». Оставить заявку на подключение тарифных планов и опций можно по номеру 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в центрах продаж и обслуживания компании.