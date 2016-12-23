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Общество | Наталья Канцерова обеспокоена темпами расселения из аварийного жилья

23.12.2016|09:57
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В четверг, 22 декабря, состоялось последнее в 2016 году заседание правительства Пензенской области. Начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин доложил его участникам о реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По его словам, в области была проделана значительная работа. Активно проводился капитальный ремонт многоквартирных домов, шло переселение граждан из аварийного жилья. В результате многие пензенцы смогли улучшить свои жилищные условия.

Прокурор области Наталья Канцерова обратила внимание присутствующих, что до конца реализации программы переселения граждан из аварийного жилья осталось всего девять месяцев.

«Процедура переселения - сложное дело», - отметила Канцерова и выразила беспокойство, что программа не будет выполнена в срок.

Михаил Панюхин признал, что некоторые проблемы существуют, в частности в Пензе, где предстоят судебные разбирательства с рядом собственников. Наталья Канцерова рекомендовала уделить этой теме больше внимание.

«Невыполнение программы и возврат части выделенных средств - это реальная перспектива. Нужно составить план работы на оставшиеся до конца реализации программы девять месяцев», - подчеркнула она.

Председатель правительства Николай Симонов согласился с главным прокурором области. Он отметил, что пора бить тревогу. Подключиться к решению вопроса должны и мэрия Пензы, и правительство региона.

«До конца января по каждой нерасселенной квартире, где есть споры между гражданами и администрацией, должен быть план», - потребовал он.

Замглавы администрации Пензы Юрий Ильин пояснил, что опасения по вопросу расселения в 2017 году связаны с тем, что муниципалитет может не успеть начать ряд судебных разбирательств.

«Два последних дома сдаются в июле 2017 года. Чтобы подать в суд на собственников, с которыми не получится заключить договор, нужно время, это трудоемкая процедура, занимающая не менее четырех месяцев», - пояснил Ильин.

Николай Симонов поручил начать работу по согласованию заранее.

«Мы ведь знаем пофамильно всех людей, которых расселяем», - заметил он.

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Гость|23.12.2016 10:23|

penzainform.ru писал(a):

Два последних дома сдаются в июле 2017 года.
А на них будет пол миллиарда выделено как на перинатальный центр?

Люди понимают что нет-это же ПЕНЗА-город ИНСОЛЯЦИЙ.

Гость|23.12.2016 10:26|

penzainform.ru писал(a):

Замглавы администрации Пензы Юрий Ильин пояснил, что опасения по вопросу расселения в 2017 году связаны с тем, что муниципалитет может не успеть начать ряд судебных разбирательств.
а что же до этого ильин не беспокоился?

скоро ильин покинет свой пост и это будет правильным решением

Гость|23.12.2016 10:44|

Пока Ильин во власти, ЖКХ отдыхает.

Гость|23.12.2016 11:40|

penzainform.ru писал(a):

Два последних дома сдаются в июле 2017 года.
А как же быть остальным очередникам, тем кто в эти дома не попадёт? ИХ что отложат на 2032 год до следующей программы или будут делать капремонт в наших домах.

Гость|23.12.2016 11:59|

ИЛЬИН ПУСТЬ СВОИ ДОЛГИ ПОГАСИТ??!

Имя: Гость
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