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Общество | На переезде в Чаадаевке установили систему видеофиксации

23.12.2016|11:55
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На железнодорожном переезде в селе Чаадаевка Городищенского района появилась система фото- и видеофиксации.

Камеры, установленные с обеих сторон переезда, распознают регистрационные знаки автомобилей и определяют время нарушения правил дорожного движения. Информация сохраняется на жесткий диск и еженедельно передается в ГИБДД.

По словам начальника Кузнецкой дистанции пути Сергея Горбоноса, установка современных средств фиксации на железнодорожных переездах позволяет снизить количество ДТП.

«Железнодорожный переезд на станции Чаадаевка стал вторым на территории Пензенской области, на котором установлено оборудование видеофиксации», - напомнила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

В мае 2016 года система появилась на Ахунском переезде в Пензе. За время работы она зафиксировала более 3 500 нарушений.

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Гость|23.12.2016 12:17|

Поставьте камеры на двух перекрестках, где повороты в замечательный "город" Спутник.

Там вечный беспредел!

Ну и еще на Калинина-Чкалова, там наглые маршрутчики миллионы в бюджет приносить будут!

Имя: Гость
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