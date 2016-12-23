23.12.2016 | 16:19

В Губернаторский дом на церемонию награждения пригласили лучших учащихся и педагогов области. Составлен рейтинг школ региона, который, кстати, не опирался на результаты ЕГЭ, чем так увлечены образовательные учреждения в последнее время.

«Обращали внимание, как школа ведет работу по профориентации, адаптации к жизни, здоровьесбережению школьников», - пояснила ректор института регионального развития Пензенской области Ольга Федосеева.

Таким образом лучшей в областном рейтинге стала скромная школа № 27. Там успешно адаптируют детей к жизни. Также высокие показатели у села Индерка Сосновоборского района.

«Хорошая школа с крепкими традициями. Я понял это еще в прошлом году, а результаты рейтинга это подтвердили», - отметил Иван Белозерцев.

На церемонии награждения благодарственные письма губернатора Пензенской области и ценные подарки были вручены победителям и призерам всероссийских предметных олимпиад школьников. Особо отметили и лучших педагогов Пензенской области.