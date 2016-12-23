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Общество | Лучших пензенских педагогов и школьников наградили грамотами губернатора

23.12.2016|16:19
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В Губернаторский дом на церемонию награждения пригласили лучших учащихся и педагогов области. Составлен рейтинг школ региона, который, кстати, не опирался на результаты ЕГЭ, чем так увлечены образовательные учреждения в последнее время.

«Обращали внимание, как школа ведет работу по профориентации, адаптации к жизни, здоровьесбережению школьников», - пояснила ректор института регионального развития Пензенской области Ольга Федосеева.

Таким образом лучшей в областном рейтинге стала скромная школа № 27. Там успешно адаптируют детей к жизни. Также высокие показатели у села Индерка Сосновоборского района.

«Хорошая школа с крепкими традициями. Я понял это еще в прошлом году, а результаты рейтинга это подтвердили», - отметил Иван Белозерцев.

На церемонии награждения благодарственные письма губернатора Пензенской области и ценные подарки были вручены победителям и призерам всероссийских предметных олимпиад школьников. Особо отметили и лучших педагогов Пензенской области.

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Гость|23.12.2016 21:02|

27 рулит!!!!!!

Гость|23.12.2016 22:28|

Очень РАД и ГОРД за Индерскую среднюю школу!!!

Знай наших.

Телеканал ТАТАРСТАН снял прекрасный фильм о нашем селе,людях,школе.

Индерская школа очень богата крепкими,с советских времен,традициями.

Заслуживает уважения труд педагогов,директоров,которые сохранили и приумножили авторитет школы.

Мы выпускники гордимся,что учились и закончили Индерскую.

Поверьте,в сравнении и со стороны ,это видно пучше.

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