23.12.2016 | 17:13

Посетив Спутник, многие люди, в том числе известные не только в Пензенской области, но и во всей стране, оставляют о нем восхищенные отзывы. Всем нравится благоустройство микрорайона, наличие большого количества мест для отдыха и занятий спортом.

А как считает летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Александр Самокутяев, который приезжал в родной город всего на пять дней, этого слишком мало, чтобы в полной мере ощутить, увидеть и понять, что здесь происходит.

«В нашей стране и мире в целом сейчас сложилась очень трудная ситуация. Но, когда я прибыл в Пензу, мне показалось, что здесь все процветает», - признался Александр Самокутяев.

По словам Александра Михайловича, он много слышал и читал о Городе Спутнике, листал рекламные проспекты, но в этот приезд на малую родину побывал в нем впервые.

«Я обошел озеро по тропе здоровья, и меня очень впечатлило это место. Мы обгоняем многие столицы Европы. Видно, что в строительство Спутника вложена душа человека, желание видеть город красивым, а людей - счастливыми. Мне самому было очень приятно. Хорошо, что в полете я не знал, как здесь хорошо», - улыбнулся Самокутяев.

Известный спортсмен и актер Олег Тактаров в Пензе был лишь раз и в числе прочих достопримечательностей посетил Спутник.

«Меня поразило это прекрасное место. Думаю, скоро оно разрастется. Мне нравятся яркие строения - они лучше серых домов. Есть где побегать, что тоже важно. Здесь можно жить и наслаждаться жизнью! Есть и природа, и спортзалы, и торговые центры», - отметил Тактаров.

Вице-президент Федерации триатлона России Анатолий Шахматов признался, что хотел бы жить в таком микрорайоне, как Спутник.

«Так здорово все организовано для досуга и спорта! Я впервые увидел такое оптимальное сочетание: есть и озеро, и трассы для велосипедистов и бегунов. Думаю, здесь нравится всем», - поделился впечатлениями Анатолий Шахматов.

Директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный рассказал, что впервые посетил Спутник, когда здесь готовились к открытию фонтана.

«И тогда, и сейчас у меня одно ощущение - культурный шок в самом хорошем смысле этого слова. Я попал в иную городскую среду, которая сочетает самые современные технологии и максимальный комфорт, но сохраняет уникальный природный ландшафт, характерный для пригородов Пензы. Спутник развивается, становится все более красивым и удобным для проживания. Он становится брендом, привлекает гостей, и это дорогого стоит.

Проект Рафика Ибрагимова и компании «Термодом» - настоящая жемчужина. От очень многих людей я слышал слова признательности в его адрес. Его деятельность направлена не только на то, чтобы предоставить людям комфортное жилье, но и на то, чтобы подарить Пензенскому краю ярчайший бренд», - подчеркнул Кирилл Застрожный.

По мнению депутата Пензенской городской думы Жиганши Туктарова, Спутник удивительно красив и, чтобы понять это, сюда должен приехать каждый.

«Здесь чувствуется забота о жителях, делается все, чтобы им было комфортно, чтобы среда обитания была идеальной. Руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов - замечательный человек, который стремится любые вещи доводить до логического завершения. При этом у него все всегда получается в совершенстве. Такие руководители и должны заниматься подобными проектами», - заметил Жиганша Туктаров.