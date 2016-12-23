23.12.2016 | 10:52

Коллекция монет из драгоценных металлов банка «Кузнецкий» пополнилась монетами исторической серии «Памятники архитектуры», которая занимает центральное место в выпусках Банка России наравне с коллекциями «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО», «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и другими.

Серебряная монета номиналом 25 рублей с изображением архитектурного ансамбля Свято-Иоанно-Богословского монастыря (с. Пощупово) имеет форму круга диаметром 60 мм, содержание драгметалла в чистоте составляет 169 г. Тираж - 1 000 экземпляров.

Серебряная монета номиналом 3 рубля с изображением мечети Джума-Джами (г. Евпатория) в окружении деревьев имеет форму круга диаметром 39 мм, содержание драгметалла в чистоте - 33,94 г. Тираж - 5 000 экземпляров.

Все серебряные монеты изготовлены из сплава 925-й пробы. Каждая имеет идентификационный номер и специальную упаковку, защищающую от повреждений.

«Монеты отличаются высоким уровнем художественного оформления и безукоризненным качеством чеканки. Они пользуются признанием и устойчивым спросом как в самой России, так и за ее пределами. Памятные и инвестиционные монеты - достойный подарок в преддверии новогодних праздников», - отметил председатель правления ПАО «Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Напомним, что банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015 г.