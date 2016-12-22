Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|22 дек 2016|21:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
0oC
Завтра | Облачно |

  66.29 $ 63.56 — курс продажи

  60.99 $ 58.21 — курс покупки

  66.29  |  $  63.56
 

Общество | Здание бывшего кинотеатра «Луч» передали в собственность церкви

22.12.2016|16:54
Печать

В четверг, 22 декабря, на заседании Пензенской городской думы бурную дискуссию среди депутатов вызвал вопрос о передаче нежилого здания на улице Рахманинова, 18, из муниципальной собственности в собственность православной церкви.

Один из народных избранников поинтересовался, почему религиозной организации передаются 340 квадратных метров, которые можно было бы продать и выручить за это порядка 15 миллионов.

«Федеральный закон говорит о том, что если здание использовалось религиозной организацией, то она имеет право получить его в собственность. Таким образом, мы исполняем нормы федерального законодательства», - сообщила начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Наиля Алюшева.

Как пояснил депутат Олег Шаляпин, речь идет о бывшем кинотеатре «Луч».

«В советское время он был очень популярным и одним из самых крупных в городе учреждений культуры. Мне непонятно, почему мы передаем это здание, тем более что год объявлен Годом культуры», - выразил недоумение депутат.

Народный избранник Роман Петрухин напомнил, что соответствующее решение было принято на другой сессии в первом чтении большинством голосов.

«Спекулировать Годом культуры, когда здание будет отведено под воскресную школу, наверное, неуместно. Поэтому мое предложение - этот вопрос принять», - заявил он.

Георгий Тюрин, который при предыдущем обсуждении был против передачи здания, рассказал, что с церковью проведены переговоры.

«Нас заверили, что там есть постоянные прихожане - 350-400 человек», - сообщил Тюрин и также предложил проголосовать за принятие вопроса.

На это Олег Шаляпин отметил, что в данном районе есть церковь неподалеку, куда можно прийти и совершить религиозные обряды.

«Лучше бы передали это большое здание какой-нибудь спортивной школе, к примеру, для воспитания детей. Я вот лично видел, что около этой религиозной организации осуществляется освящение очень дорогих иномарок. Естественно, за деньги», - отметил депутат.

Против передачи строения выступил и народный избранник Александр Трутнев.

«Я считаю, что мы можем более эффективно использовать данное здание. В Арбекове нет ни одной школы искусств, например, художественной. Хотя очередь в последнюю сейчас 400 человек.

Кроме того, рядом стоит храм на тысячу человек. Когда в 1996 году кинотеатр передавался, церковнослужители говорили, что это будет временное пользование и здание возвратят, когда храм достроят. А когда мы через пять, шесть лет, а может, и раньше, начнем подыскивать место под какой-нибудь садик или детский клуб, у нас помещения просто не будет.

Я считаю, неэффективно передавать такое здание церкви. Тем более это не бедная организация, они могли бы его выкупить, если им так надо. Растянуть, например, транши на 10 лет - отдавали бы по 2 миллиона в год», - предложил Трутнев.

Депутат Андрей Фомин в ответ напомнил, что история этого здания такова, что оно изначально было собственностью РПЦ.

«Учитывая, что на территории России в свое время были разграблены и уничтожены десятки тысяч церквей, сейчас говорить по поводу того, что там физкультурой наши дети будут недостаточно заниматься или анализировать финансово-хозяйственную деятельность Пензенской епархии, наверное, неприлично и некультурно. Насколько эффективно церковь будет использовать здание, это уже Бог им судья», - возмутился депутат и предложил принять положительное решение.

Его поддержал Виктор Малых.

«К вопросу о том, что новый храм построен, а этот приход надо закрыть… У нас же на Руси как принято: если протоптана тропинка, по ней люди как ходили, так и будут ходить. Хотя рядом благоустроенная асфальтированная аллея с лавками и цветами. Не будем нарушать традиции, к которой привыкли люди, наши избиратели», - призвал Малых коллег.

«Поступать по-другому просто нельзя, это неправильно и кощунственно», - также согласился с Андреем Фоминым Анатолий Овчаренко.

Депутат Жиганша Туктаров также высказался за передачу здания и отметил, что вера - это тот фундамент, на котором держатся и семья, и общество.

«К сожалению, в Пензе только одна мечеть. И есть молельные дома, которые приобретены за собственные средства. Помещений мусульманской организации ни разу не выделяли. А церкви мы уже подарили школу, теперь передаем кинотеатр. Хотелось бы равноправия», - добавил он.

В итоге депутаты большинством голосов приняли решение передать РПЦ здание на Рахманинова.

0
0
0
0
Гость|22.12.2016 17:28|

penzainform.ru писал(a):

В итоге депутаты большинством голосов приняли решение передать РПЦ здание на Рахманинова.
разбазаривание бюджетных средств!!! то каждую копейку собирают из под ларьков а здесь 15 лямов профукать! или же кто то уже в карманчик крупные купюры положил?

Гость|22.12.2016 17:29|

а потом начнут рассказывать, какой народ плохой, мало платит налогов. Так никаких зданий не хватит, раздают на право и на лево всё муниципальное имущество...

Гость|22.12.2016 17:30|

Там и так храм большой в двух шагах. Зачем Луч отдали?

Гость|22.12.2016 17:32|

Гость писал(a):

Отпевание чиновников бесплатно.
А вот этих антихристов:

penzainform.ru писал(a):

Олег Шаляпин... Мне непонятно, почему мы передаем это здание, тем более что год объявлен Годом культуры», - выразил недоумение депутат.
penzainform.ru писал(a):
Против передачи строения выступил и народный избранник Александр Трутнев.
- отпеть при жизни!

Гость|22.12.2016 17:33|

Давно пора! Прекрасное место для духовного центра!

Гость|22.12.2016 17:33|

penzainform.ru писал(a):

Депутат Андрей Фомин в ответ напомнил, что история этого здания такова, что оно изначально было собственностью РПЦ.
Чо правда? В 60-х годах прошлого века из силикатного кирпича РПЦ его строила?

Гость|22.12.2016 17:34|

Да отпевайте, если вам легче станет. И меня можете отпеть. От этого ни холодно, ни жарко.

Гость|22.12.2016 17:35|

Значит, у нас только 2 здравомыслящих депутата.

Гость|22.12.2016 17:37|

Остальные верят в страну розовых пони, куда ли отправятся после смерти. Почему же они туда не торопятся, раз там все так прекрасно.

Гость|22.12.2016 17:38|

Гость писал(a):

Депутат Андрей Фомин в ответ напомнил, что история этого здания такова, что оно изначально было собственностью РПЦ.

Чо правда? В 60-х годах прошлого века из силикатного кирпича РПЦ его строила?

Я жил рядом... На киношку про индейцев туда бегали... 10 коп. билет. Нет бы для детей отдать... Церкви...Хотя тоже для детей, только для оболванивания...

Гость|22.12.2016 17:38|

Депутат Жиганша Туктаров также высказался за передачу здания и отметил, что вера - это тот фундамент, на котором держатся и семья, и общество.

В этот "фундамент" бабки одуревшие ходят,ну может ещё кто помоложе.Сколько знакомых есть,никто полностью семьёй(всем составом-мама-папа-дети)не ходят,потому как не развито истинное чувство веры в понимании сплочённости в семье.Больше дань какой то моде.

Гость|22.12.2016 17:39|

У бедных попиков денег же нету, значит за счет бюджета содержать будут.

Гость|22.12.2016 17:41|

Не надо ВЕРУ с религией путать

Гость|22.12.2016 17:41|

Никак это здание исторически не могло принадлежать РПЦ. Поздравляю вас, господин Фомин, соврамши.

Гость|22.12.2016 17:43|

Просто слов нет .Как детей крестить 1500-3000 косоря стоит плюс причандалов на энную сумму

А здание нате пожалуйста пользуйтесь

← Ctrl пред.
12345
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!