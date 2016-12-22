22.12.2016 | 11:00

В пятницу, 23 декабря, в Заречный приедет передвижная станция переливания крови.

Специальный автомобиль разместится на площади перед Дворцом культуры «Современник». Начало приема крови в 9:00. Все желающие смогут сдать кровь для маленьких пациентов, проходящих лечение в областном онкодиспансере, а также внести пожертвования на подарки для детей.

Очередную донорскую акцию организовали участники клуба стратегического развития и регионального благотворительного фонда «Неравнодушные сердца».

«Напоминаем: за день до сдачи крови желательно придерживаться диеты: не есть жирного, соленого, копченого, алкоголь категорически запрещен. А в день сдачи крови разрешен легкий завтрак, например сладкий чай и небольшая булочка», - пишет портал «Город Z».