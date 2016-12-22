Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|22 дек 2016|17:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
0oC
Завтра | Облачно |

  64.16 $ 61.40 — курс продажи

  63.26 $ 60.46 — курс покупки

  64.16  |  $  61.40
 

Общество | Зареченцы могут сдать кровь для маленьких пациентов онкодиспансера

22.12.2016|11:00
Печать

В пятницу, 23 декабря, в Заречный приедет передвижная станция переливания крови.

Специальный автомобиль разместится на площади перед Дворцом культуры «Современник». Начало приема крови в 9:00. Все желающие смогут сдать кровь для маленьких пациентов, проходящих лечение в областном онкодиспансере, а также внести пожертвования на подарки для детей.

Очередную донорскую акцию организовали участники клуба стратегического развития и регионального благотворительного фонда «Неравнодушные сердца».

«Напоминаем: за день до сдачи крови желательно придерживаться диеты: не есть жирного, соленого, копченого, алкоголь категорически запрещен. А в день сдачи крови разрешен легкий завтрак, например сладкий чай и небольшая булочка», - пишет портал «Город Z».

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!