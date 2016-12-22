22.12.2016 | 10:44

В среду, 21 декабря, пензенские коммунисты отметили 137-ю годовщину со дня рождения Иосифа Сталина. Акция, прошедшая у Сталинского центра на улице Кирова, собрала около 70 человек.

Сторонники КПРФ приняли участие в митинге, на котором поделились воспоминаниями о дне смерти политического деятеля и подвели итоги 2016-го (он был объявлен ими годом Сталина). Затем к его бюсту возложили цветы.

Первый секретарь Пензенского обкома КПРФ, депутат областного Законодательного собрания Георгий Камнев во время выступления на митинге высказал предложение установить на территории региона памятник министру внутренних дел СССР Лаврентию Берии.

«В 2019 году мы будем отмечать 120 лет со дня рождения Лаврентия Берии - одного из создателей ядерного щита нашей Родины. И к этой дате нам нужно тоже готовиться. В наших планах - к этому времени поставить памятник Берии в Заречном», - рассказал Георгий Камнев.

«Собравшиеся приветствовали это предложение аплодисментами», - сообщили в пресс-службе Пензенского обкома КПРФ.