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Общество | В Заречном предложили установить памятник Лаврентию Берии

22.12.2016|10:44
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В среду, 21 декабря, пензенские коммунисты отметили 137-ю годовщину со дня рождения Иосифа Сталина. Акция, прошедшая у Сталинского центра на улице Кирова, собрала около 70 человек.

Сторонники КПРФ приняли участие в митинге, на котором поделились воспоминаниями о дне смерти политического деятеля и подвели итоги 2016-го (он был объявлен ими годом Сталина). Затем к его бюсту возложили цветы.

Первый секретарь Пензенского обкома КПРФ, депутат областного Законодательного собрания Георгий Камнев во время выступления на митинге высказал предложение установить на территории региона памятник министру внутренних дел СССР Лаврентию Берии.

«В 2019 году мы будем отмечать 120 лет со дня рождения Лаврентия Берии - одного из создателей ядерного щита нашей Родины. И к этой дате нам нужно тоже готовиться. В наших планах - к этому времени поставить памятник Берии в Заречном», - рассказал Георгий Камнев.

«Собравшиеся приветствовали это предложение аплодисментами», - сообщили в пресс-службе Пензенского обкома КПРФ.

Источник — фото пресс-службы Пензенского обкома КПРФ
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Гость|22.12.2016 10:56|

ага и Ежову еще памятник поставить, Ежов верхом на лосе в фирменных рукавицах !

Гость|22.12.2016 11:01|

больные люди

Гость|22.12.2016 11:02|

А ещё графу Дракуле!

Гость|22.12.2016 11:03|

Как товарищ Берия вышел из доверия. А товарищ Маленков надавал ему пинков

Гость|22.12.2016 11:04|

Приезжай к нам в Заречный, Жора. Мы сперва тебя поставим.

Гость|22.12.2016 11:08|

Жорику никто туда пропуск не даст. В Зарике поставят памятник Лаврику, но Жора его не увидит :(

Гость|22.12.2016 11:09|

МАРАЗМ крепчает. Маразматики установили памятники Ивану Грозному и Николаю Кровавому. Очередь за Берией. Кто следующий? Малюта Скуратов?

Гость|22.12.2016 11:10|

Тает электорат, тает... Готовы на любую тему болтать, лишь бы привлечь внимание... Как-то даже стыдно за местных коммунистов.

Гость|22.12.2016 11:10|

Лаврентий Берия внёс неоценимый вклад в развитие СССР. А сегодняшние палитики на его авторитете пытаются поднять свой авторитет

Гость|22.12.2016 11:14|

В первую очередь надо поставить памятник журналисту ПензаИнформ, который осмелился такое здесь написать !!!

Гость|22.12.2016 11:16|

политики - паралитики,катитесь вы с красным флагом колбаской по малой Спасской !!!

Гость|22.12.2016 11:17|

Камнев даешь революцию ?. Серпом и молотом всем все поотрубаем и заколотим !!!

Гость|22.12.2016 11:19|

за чей счет банкет, машину свою только если продаст

Гость|22.12.2016 11:20|

Лучше БЕРИИ . чем В БОЧКАРЕВУ

Гость|22.12.2016 11:25|

Тогда давайте еще Адольфу Г. памятник поставим. Он тоже много помощи оказывал для создания ядерной бомбы.

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