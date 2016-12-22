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Общество | В Спутнике подготовили афишу на новогодние каникулы

22.12.2016|10:16
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В Городе Спутнике хорошо отдыхать и летом, и зимой. Любители физкультуры и спорта, а также просто сторонники активного времяпрепровождения и здорового образа жизни всегда могут найти для себя подходящее занятие.

В теплое время года набережная и тропа здоровья полны велосипедистов, роллеров и бегунов. На пляже - много любителей искупаться и принять солнечную ванну.

В морозы жители и гости микрорайона могут покататься на коньках и лыжах, сыграть в хоккей и снежки, скатиться в горки. Сезон зимних развлечений уже открыт, снежный городок работает ежедневно с 10:00. По будням - до 22:00, по выходным - до 23:00. Каждый день проходят разнообразные мероприятия, открыт прокат, где можно взять коньки и лыжи.

Кстати, в Спутнике уже подготовили афишу на последние выходные 2016-го и новогодние каникулы. Так, 24 декабря состоятся футбольный турнир и детский праздник.

В ночь с 31 декабря на 1 января пензенцев ждет красочная программа. Мероприятие начнется в 23:30, а в 2:30 придет время праздничного салюта.

С 1 по 8 января будут проходить детские елки и вечерние развлекательные программы для взрослых.

4 января организуют турнир по подледной рыбной ловле, 6-го - праздник «Зимние забавы», 7-го - масштабные хоккейные соревнования.

13 января в Спутнике отметят старый Новый год, а 14-го состоится елка, посвященная этому празднику.

На 18 января намечены крещенские купания.

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