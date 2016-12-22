22.12.2016 | 09:35

По итогам внеплановой проверки один из пензенских бизнесменов был привлечен к административной ответственности за нарушения при продаже шуб.

Напомним: 12 августа на территории стран - участников Евразийского экономического союза была введена обязательная маркировка контрольными идентификационными знаками (КИЗ) предметов одежды и прочих изделий из натурального меха.

В декабре сотрудники пензенского управления Роспотребнадзора решили выяснить, соблюдает ли это требование один из индивидуальных предпринимателей, работающих на территории области. Было проверено 120 норковых пальто, курток и манто стоимостью 11,8 млн рублей.

«Фактов продажи меховых изделий без КИЗ не установлено», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем были выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности». У 77 меховых изделий не было необходимой потребителям достоверной информации о стране изготовления, сведений на русском языке, а также документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям.

В итоге на предпринимателя наложили штраф в размере 20 тысяч рублей.