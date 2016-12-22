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Общество | Семинар по лесному законодательству собрал около 100 участников

22.12.2016|10:56
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18 и 20 декабря в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл состоялся семинар «Лесное законодательство Российской Федерации в современных экономических условиях», организованный Федеральным агентством лесного хозяйства.

Мероприятие собрало около ста представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и сотрудников департаментов лесного хозяйства по федеральным округам.

Открыла семинар заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова. В своем вступительном слове она определила круг задач и проблематику рассматриваемых вопросов.

Участники встречи обсудили такие темы, как обеспечение защиты прав и законных интересов Российской Федерации на землях лесного фонда, судебная практика, контроль за правовым регулированием, правовые аспекты организации и деятельности системы государственного управления лесами.

Также были рассмотрены судебная практика осуществления федерального государственного лесного надзора и взаимодействие с арендаторами лесных участков, деятельность пунктов приема и отгрузки древесины.

Кроме того, участники семинара обсудили опыт и проблемы привлечения к административной ответственности за правонарушения в области лесных отношений, а также порядок взыскания недоимки по договорам аренды лесных участков.

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