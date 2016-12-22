22.12.2016 | 11:34

В четверг, 22 декабря, территорию возле областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко в Пензе убрали от снега. Однако из-за припаркованных в неположенном месте автомобилей работа спецтехники была затруднена.

Заместитель главы администрации города Юрий Ильин, директор департамента ЖКХ Андрей Скрипкин и сотрудники Госавтоинспекции на месте провели выездное совещание.

«Несмотря на то что в этом году здесь была обустроена парковка вдоль дороги, ведущей в Пензенский артиллерийский инженерный институт, имеют место случаи, когда автовладельцы оставляют машины в неположенных местах. Этим они создают помехи для спецтехники», - констатировал Юрий Ильин. Его цитирует пресс-служба городской администрации.

В итоге сотрудники ГИБДД освободили территорию возле больницы от автомобилей, создающих помехи снегоуборочной технике.