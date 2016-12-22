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Общество | Припаркованные машины мешают убирать снег у областной больницы

22.12.2016|11:34
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В четверг, 22 декабря, территорию возле областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко в Пензе убрали от снега. Однако из-за припаркованных в неположенном месте автомобилей работа спецтехники была затруднена.

Заместитель главы администрации города Юрий Ильин, директор департамента ЖКХ Андрей Скрипкин и сотрудники Госавтоинспекции на месте провели выездное совещание.

«Несмотря на то что в этом году здесь была обустроена парковка вдоль дороги, ведущей в Пензенский артиллерийский инженерный институт, имеют место случаи, когда автовладельцы оставляют машины в неположенных местах. Этим они создают помехи для спецтехники», - констатировал Юрий Ильин. Его цитирует пресс-служба городской администрации.

В итоге сотрудники ГИБДД освободили территорию возле больницы от автомобилей, создающих помехи снегоуборочной технике.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Пензы
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Гость|22.12.2016 11:53|

Эвакуировать всех этих студентов, задрали они....

Гость|22.12.2016 12:18|

Гость писал(a):

Эвакуировать всех этих студентов, задрали они....
Это машины медиков.У взяточников из областной отличные доходы.

Гость|22.12.2016 12:28|

penzainform.ru писал(a):

Заместитель главы администрации города Юрий Ильин, директор департамента ЖКХ Андрей Скрипкин и сотрудники Госавтоинспекции на месте провели выездное совещание
Ю. Ильин: Слой снежной каши на дорогах должен быть не толще 5 см

Гость|22.12.2016 13:00|

ночью надо снег убирать, а не в час пик.

Гость|22.12.2016 13:11|

Плохому танцору всегда что то мешает!!

Гость|22.12.2016 14:03|

чиновники могут обсуждать глупые решения.

Гость|22.12.2016 14:59|

А мне вот к стене плотно прислоняться груди мешают (у меня 4 размер).

Гость|22.12.2016 16:24|

Делали бы парковки возле больниц, а то ни у одной больницы Пензы машину негде припарковать. А эвакуировать- в момент... Неужели не выделяются средства на обустройство прилегающих территорий?

Гость|22.12.2016 16:31|

ВСЕ ТЫ ЗНАЕТЕ. ВО ВСЕМ-ТО ВЫ РАЗБИРАЕТЕСЬ.УМНЫЕ!!!!!!!

Имя: Гость
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