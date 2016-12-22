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Общество | Пищеблоки в школах Пензы безвозмездно передали бизнесу

22.12.2016|11:42
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На 30-й сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в четверг, 22 декабря, депутаты рассмотрели вопрос о передаче в безвозмездное пользование пищеблоков, оборудования и транспорта муниципальных образовательных учреждений.

Народный избранник Олег Шаляпин поинтересовался, почему город передает площади коммерческим организациям безвозмездно, ведь они будут там работать и получать прибыль.

Как сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев, у предпринимателей, занимающихся обеспечением школьников питанием, есть жестко ограниченная правительством наценка в размере 45 процентов. В результате получаемая ими прибыль недостаточна для того, чтобы платить за аренду имущества.

«При этом коммунальные услуги они оплачивают», - подчеркнул Юрий Голодяев.

Глава Пензы Валерий Савельев отметил, что принятие данного решения необходимо, иначе питание детей подорожает.

В итоге депутаты проголосовали за передачу школьного имущества коммерческим организациям.

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Гость|22.12.2016 11:47|

45% мало???

Гость|22.12.2016 11:48|

Голодяев как всегда нагрелся

Гость|22.12.2016 11:55|

Кошмар, как легко и просто все разбазаривают. Это оборудование вообще-то миллионы стоит. Куда смотрят органы надзора?

Гость|22.12.2016 11:55|

Всё правильно - содрать как можно больше денег с родителей и передать имущество "нищим" коммерсантам бесплатно.

Гость|22.12.2016 11:58|

А как юридически была оформлена передача в безвозмездное пользование (приватизация и т.п.)?

Гость|22.12.2016 12:00|

45 % мало, чтобы платить аренду...

А сколько надо, чтобы смочь это делать?

Гость|22.12.2016 12:03|

penzainform.ru писал(a):

Юрий Голодяев, у предпринимателей, занимающихся обеспечением школьников питанием, есть жестко ограниченная правительством наценка в размере 45 процентов. В результате получаемая ими прибыль недостаточна
Гость писал(a):
Гость|22.12.2016 11:47|

45% мало???

это ежедневная

ВОР - БОЛЬШИМИ БУКВАМИ

сколько же откатов ему нужно для полного счастья?

Гость|22.12.2016 12:08|

Какой цинизм! Хоть бы в тихушку такие дела проворачивали, а то как спасители хотят выглядеть! Не нужно питаться в школе этим г.., и все решится сакмо собой!

Гость|22.12.2016 12:11|

Т.е. на территории учебного заведения будут находится совершенно посторонние люди. Арендаторы.

А школьный бассейн можно арендовать?

По часам

Гость|22.12.2016 12:26|

информация для депутатов и голодяева-Нормативное положение о школьной столовой определяет отношения между родителями или законными представителями детей и общеобразовательным учреждением. В соответствии с ним определяется порядок, по которому организуется питание детей в школьной столовой. Штат школьной столовой определяется уставом школы, и это учитывается при получении лицензии образовательным учреждением. Как будет школьная столовая функционировать и обеспечиваться, решает администрация школы. Положение о школьной столовой регулируется федеральными законами и другими Указами и распоряжениями Правительства РФ. После Положение утверждается директором школы в соответствии с документами исполнительных органов субъектов РФ. Ученики обеспечиваются горячим питанием на основании договора между школой и родителями. Питание участников образовательного процесса организуется и производится в полном соответствии с правилами противопожарной безопасности, техники безопасности, а также оно должно соответствовать санитарно-гигиенически...

Гость|22.12.2016 12:27|

Гость писал(a):

45 % мало, чтобы платить аренду...

А сколько надо, чтобы смочь это делать?

Закупи подороже... И 45 превращаются, 45 превращаются... Ап !!! В бизнесь по-рюсски...

Гость|22.12.2016 12:33|

Следующие на очереди столовые детских садов. Ведь аппетит приходит во время еды

Гость|22.12.2016 12:33|

Гость писал(a):

Закупи подороже... И 45 превращаются, 45 превращаются... Ап !!! В бизнесь по-рюсски...
Так они и так это делают.

Для информации: на хлеб в магазинах накрутка 5% сечёте? В ДЕВЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ!!! На напитки не более 20%.

Жовтячка что за бизнес не переживает?

Голодяев хочет яхту подлиннее?

Гость|22.12.2016 12:42|

Михалки Никитовы похоже не отказались от своей затеи... Готовят почву в регионах...

Гость|22.12.2016 12:57|

Глава города с депутатом .опять в очередной раз обогатились.

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Имя: Гость
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