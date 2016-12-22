22.12.2016 | 11:42

На 30-й сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в четверг, 22 декабря, депутаты рассмотрели вопрос о передаче в безвозмездное пользование пищеблоков, оборудования и транспорта муниципальных образовательных учреждений.

Народный избранник Олег Шаляпин поинтересовался, почему город передает площади коммерческим организациям безвозмездно, ведь они будут там работать и получать прибыль.

Как сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев, у предпринимателей, занимающихся обеспечением школьников питанием, есть жестко ограниченная правительством наценка в размере 45 процентов. В результате получаемая ими прибыль недостаточна для того, чтобы платить за аренду имущества.

«При этом коммунальные услуги они оплачивают», - подчеркнул Юрий Голодяев.

Глава Пензы Валерий Савельев отметил, что принятие данного решения необходимо, иначе питание детей подорожает.

В итоге депутаты проголосовали за передачу школьного имущества коммерческим организациям.