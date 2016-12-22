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Общество | Пензенцы могут оценить качество алкоголя с помощью мобильного сервиса

22.12.2016|10:00
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Специалисты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) разработали мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно узнать всю информацию об алкогольной продукции, которую планирует приобрести покупатель. Об этом ИА «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Просканировав штриховой код акцизной марки и QR-кода чека, выданного при покупке, можно определить легальность алкогольной продукции по данным из системы ЕГАИС, а также законность продажи данного спиртного в торговой точке.

Кроме того, приложение позволяет найти ближайшие официальные пункты продажи алкоголя. При этом указывается юридическое лицо, ИНН, номер лицензии и срок ее действия.

Также с помощью данного сервиса гражданин может сообщить об обнаруженном нарушении в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

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Гость|22.12.2016 10:19|

Кхм... не кровати передвигать надо, а персонал менять.

Гость|22.12.2016 10:22|

а тама еще разработали анализатор лазерный определяющий по спектру состав вещества

Гость|22.12.2016 10:23|

У тех, кто покупает Боярку, и телефона то скорее всего нет, а если есть то вряд ли они знают как им сканировать QR-код, если вообще в их телефонах есть нормальная камера.

Гость|22.12.2016 10:36|

брехня

Гость|22.12.2016 10:50|

Гость писал(a):

а тама еще разработали анализатор лазерный определяющий по спектру состав вещества
А он с ионами серебра?

Гость|22.12.2016 11:02|

penzainform.ru писал(a):

а также законность продажи данного спиртного в торговой точке.
Журналист совсем не в теме. Законность никак не определить этим приложением, лишь факт продажи. А QR код печатать на чеке продавцы обязаны будут с 1.04.2017, сейчас по желанию.

Минсельхоз также забыл упамянуть, что приложение работает в тестовом режиме, и может не выдать данные, хотя алкоголь будет легальным. Брединформу как обычно лишь бы напечатать.

Гость|22.12.2016 11:14|

Через ЕГАИС можно спокойно продать паленый алкоголь, по QR коду и в этом приложении все будет в порядке. РАР начнет неспешно выяснять, откуда этот алкоголь появился в этой торговой точке, но покупатель то уже мог отъехать сами знаете куда. ЕГАИС создавался для сбора акцизов и увеличения показателей по сбору штрафов. Он никак не защищает розничного покупателя.

Гость|22.12.2016 14:12|

очнитесь как можно смартфоном передать качество.

Гость|22.12.2016 14:29|

нальёш сначала смартфону.еслтли непомрёт можно пить

Гость|22.12.2016 17:26|

Ждём акцию, "Каждому пьющему по смартфону к Новому году!!!".

Имя: Гость
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