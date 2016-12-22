22.12.2016 | 10:00

Специалисты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) разработали мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно узнать всю информацию об алкогольной продукции, которую планирует приобрести покупатель. Об этом ИА «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Просканировав штриховой код акцизной марки и QR-кода чека, выданного при покупке, можно определить легальность алкогольной продукции по данным из системы ЕГАИС, а также законность продажи данного спиртного в торговой точке.

Кроме того, приложение позволяет найти ближайшие официальные пункты продажи алкоголя. При этом указывается юридическое лицо, ИНН, номер лицензии и срок ее действия.

Также с помощью данного сервиса гражданин может сообщить об обнаруженном нарушении в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.