В Пензенской области подведены итоги межведомственной операции «Лесовоз». Она проводилась на территории региона с 17 октября по 15 декабря текущего года.
Для участия в мероприятии привлекались 100 лесных инспекторов, которые в течение почти двух месяцев осуществили 102 рейда.
«В результате проведения операции выявлено четыре случая незаконных рубок лесных насаждений. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила более одного миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность, в том числе в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Материалы по фактам незаконных рубок уже направлены в правоохранительные органы.
Кроме того, в рамках проведения операции было составлено 52 протокола об административных правонарушениях. Виновным грозят штрафы до 10 тысяч рублей.
А что там со жрецами, которые вырубили ели в сквере им. Лермонтова?
Их накажут когда-нибудь?