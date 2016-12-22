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Общество | Лесному хозяйству области нанесен ущерб на сумму более миллиона

22.12.2016|09:25
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В Пензенской области подведены итоги межведомственной операции «Лесовоз». Она проводилась на территории региона с 17 октября по 15 декабря текущего года.

Для участия в мероприятии привлекались 100 лесных инспекторов, которые в течение почти двух месяцев осуществили 102 рейда.

«В результате проведения операции выявлено четыре случая незаконных рубок лесных насаждений. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила более одного миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность, в том числе в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Материалы по фактам незаконных рубок уже направлены в правоохранительные органы.

Кроме того, в рамках проведения операции было составлено 52 протокола об административных правонарушениях. Виновным грозят штрафы до 10 тысяч рублей.

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Гость|22.12.2016 09:56|

А что там со жрецами, которые вырубили ели в сквере им. Лермонтова?

Их накажут когда-нибудь?

Гость|22.12.2016 10:07|

А операция "Мусоровоз" ,когда вместо свалки мусор вывозится в лес???

Гость|22.12.2016 10:14|

сто инспекторов и сто два рейда это нормально

Гость|22.12.2016 10:15|

Раньше вырубка разрешалась только зимой.Сейчас из Никольска везут лес и зимой и летом.

Гость|22.12.2016 10:28|

Ущерб не в миллионах надо оценивать, а в количестве гектаров срубленных деревьев.

Гость|22.12.2016 10:52|

Гость писал(a):

сто инспекторов и сто два рейда это нормально
кто-то перевыполнил задание 2 раза, премию ему!

Гость|22.12.2016 10:53|

по российски справедливо: ущерб на миллионы, штраф 10 тыс

Гость|22.12.2016 11:37|

Да как жить с такими законами? Чтобы выписать сухостой легально, надо столько геморроя пройти. Раньше же было проще - пришел в лесничество, заплатил деньги и поехал собирать.

Гость|22.12.2016 13:22|

"заплатил деньги и поехал собирать". Сейчас не так, пусть все лучше сгниет в лесу, но не достанется людям. А тайгу с 90г. вывозят и тишина.

Гость|22.12.2016 14:00|

Вредители леса: Короед, полиграф пушистый, жук-усач, сосновый коконопряд, пилильщик сосновый, жуки-щелкуны - к какому классу отнести всяких разных прихвостней-контролеров и их блатных покровителей решайте сами.

Гость|22.12.2016 14:38|

Незаконная вырубка леса по ул. Мересьева, 163

Доброе время суток!Являюсь жителем района Бугровки, наблюдаю произвол нашей Администрации г. Пенза. Земли лесного фонда РФ переводят в земли поселений (земли населенных пунктов). Вырубают лес, выставляют на торги и продают.Все довольны, Администрация казну пополнит, а покупатель построит коттедж у леса. Только местным жителям новые соседи не нравятся и лес жалко.

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