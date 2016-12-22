22.12.2016 | 09:25

В Пензенской области подведены итоги межведомственной операции «Лесовоз». Она проводилась на территории региона с 17 октября по 15 декабря текущего года.

Для участия в мероприятии привлекались 100 лесных инспекторов, которые в течение почти двух месяцев осуществили 102 рейда.

«В результате проведения операции выявлено четыре случая незаконных рубок лесных насаждений. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила более одного миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность, в том числе в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Материалы по фактам незаконных рубок уже направлены в правоохранительные органы.

Кроме того, в рамках проведения операции было составлено 52 протокола об административных правонарушениях. Виновным грозят штрафы до 10 тысяч рублей.